Россиянам назвали эффективные народные методы лечения ожогов

Самые распространённый вид ожогов — термические, которые могут появиться на теле от солнца, кипятка или раскалённых предметов. Действия по оказанию помощи в таком случае зависят от степени и площади поражения. Помочь пострадавшему иногда можно даже обычными народными способами. Об этом в беседе с Лайфом рассказал профессор, заведующий кафедрой фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Максимов.

"Общее правило такое – чем больше ожог, тем он опаснее. Даже ожог I степени, если он занимает 3/4 поверхности тела, может быть опасен для жизни. Если вы видите, что ожог глубокий или обширный, немедленно вызывайте скорую помощь", — пояснил эксперт.

Ожоги I степени — поверхностные и сопровождаются покраснением и припухлостью кожи. Чтобы облегчить состояние, можно приложить холод, подставить тело под струю холодной воды на 5-10 минут или обработать поверхность одеколоном либо водкой. При желании для смягчения кожи и облегчения боли можно использовать сок алоэ вера. При ожогах II степени уже формируются пузыри, заполненные прозрачной жидкостью. Ожоги III и IV степени — ещё более глубокие и характеризуются полным разрушением кожи и глублежащих структур, отметил специалист.

Максимом добавил, что охлаждать ожоги II — IV степени под струёй воды или смывать с них грязь не следует, лучше накрыть чистой салфеткой и уже поверх неё положить холод. При этом действовать нужно осторожно, ведь ожоговые поверхности при вскрытии пузырей могут инфицироваться. Также нельзя забывать, что при любых ожогах противопоказано смазывать их жиром, посыпать крахмалом или мукой, накладывать на них протёртый лук или картофель. Кроме того, лучше туго не бинтовать их и не накладывать пластырь.