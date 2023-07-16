Кадыров опубликовал видео с пленными бойцами нацбата "Айдар"*

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров показал видео с двумя из пятерых взятых в окрестностях Клещеевки солдат ВСУ. Спецназ "Ахмат", переброшенный на Артёмовское направление, взял их в плен 11 июля.

Взятые "Ахматом" в плен бойцы ВСУ рассказали, как их готовили к летнему украинскому контрнаступлению. Видео © t.me / RKadyrov_95

"Я обещал вам показывать пленных, вот вам ещё несколько человек, взятых в окрестностях Клещеевки бойцами спецназа "Ахмат" совместно с воинами 346-й бригады специального назначения и легендарной четвёртой бригады второго армейского корпуса ЛНР", — написал Кадыров в телеграм-канале.

С пленными украинцами поговорил заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. Утверждают, что перед контрнаступом их прикомандировали к нацистскому батальону "Айдар"*, но готовили, мягко говоря, не так, как они представляли.

Готовились четыре месяца "чисто на бумагах" и четыре дня тренировались с "Айдаром"*. В ходе учений вээсушникам выдавали по 9–12 патронов в день, а расписываться приходилось о 200–500 патронах ежедневно. Один из пленных признал, что их "тренировки" не нужно даже сравнивать с профессиональной подготовкой российских подразделений.

"Как долго Валерий и Михаил состояли в рядах отморозков "Айдара"*, придётся ещё выяснить, а также установить, замешаны ли они в преступлениях против гражданских", — добавил глава Чечни.

Накануне в российском Минобороны рассказали, что ещё восемь бойцов ВСУ захватила в плен на Купянском фронте штурмовая группа ЗВО.