Вернувшийся из Турции командир "Азова"* предстал перед своей бригадой в форме и при оружии

Один из командующих "Азова"* — Денис Прокопенко — прибыл в свою бригаду после возвращения из Турции. Информация об этом опубликована в телеграм-канале террористической организации.

На опубликованных фотографиях видно, что командир нацбата уже облачился в военную форму и вооружился. Таким образом, он остался верен своему слову: он называл своей первостепенной задачей по прибытии из Турции на Украину возвращение на фронт.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возвращении главарей "Азова"* и разместил видео с ними. За день до этого Зеленский провёл переговоры с Эрдоганом. В Кремле назвали передачу боевиков Киеву нарушением договорённостей как со стороны украинских властей, так и турецких. По соглашению азовцы должны были находиться в Турции до завершения специальной военной операции. А в США заявили, что непричастны к возвращению командиров батальона.