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Регион
Опубликовано 16 июля 2023, 18:49
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Вернувшийся из Турции командир "Азова"* предстал перед своей бригадой в форме и при оружии

Командир "Азова"* Денис Прокопенко прибыл в свою бригаду, вернувшись из Турции

Денис Прокопенко. Фото © Telegram / "Азов"*

Денис Прокопенко. Фото © Telegram / "Азов"*

Один из командующих "Азова"* — Денис Прокопенко — прибыл в свою бригаду после возвращения из Турции. Информация об этом опубликована в телеграм-канале террористической организации.

  • Возвращение командира "Азова"* Дениса Прокопенко в свою бригаду. Фото © Telegram / "Азов"*
    Возвращение командира "Азова"* Дениса Прокопенко в свою бригаду. Фото © Telegram / "Азов"*
  • Возвращение командира "Азова"* Дениса Прокопенко в свою бригаду. Фото © Telegram / "Азов"*
    Возвращение командира "Азова"* Дениса Прокопенко в свою бригаду. Фото © Telegram / "Азов"*
  • Возвращение командира "Азова"* Дениса Прокопенко в свою бригаду. Фото © Telegram / "Азов"*
    Возвращение командира "Азова"* Дениса Прокопенко в свою бригаду. Фото © Telegram / "Азов"*

Возвращение командира "Азова"* Дениса Прокопенко в свою бригаду. Фото © Telegram / "Азов"*

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На опубликованных фотографиях видно, что командир нацбата уже облачился в военную форму и вооружился. Таким образом, он остался верен своему слову: он называл своей первостепенной задачей по прибытии из Турции на Украину возвращение на фронт.

В Анкаре заявили, что объяснились с Россией по вопросу передачи Киеву азовцев*
В Анкаре заявили, что объяснились с Россией по вопросу передачи Киеву азовцев*

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возвращении главарей "Азова"* и разместил видео с ними. За день до этого Зеленский провёл переговоры с Эрдоганом. В Кремле назвали передачу боевиков Киеву нарушением договорённостей как со стороны украинских властей, так и турецких. По соглашению азовцы должны были находиться в Турции до завершения специальной военной операции. А в США заявили, что непричастны к возвращению командиров батальона.

* Запрещённая в России террористическая организация.

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Юрий Лысенко
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