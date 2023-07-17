Россиян решили штрафовать за выгул собак без намордника

Кабмин РФ поддержал законопроект о штрафах до трёх тысяч рублей за выгул потенциально опасных собак без намордника. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на проект официального отзыва правительства.

В документе говорится, что до внесения в Госдуму законопроект должен быть доработан, в частности приведён в соответствие с законом "Об ответственном обращении с животными", запрещающим выгул собак потенциально опасных пород без намордника и поводка в любых местах, кроме принадлежащей хозяину огороженной территории.

Как отметил автор законопроекта, зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, по данным Роспотребнадзора, ежегодно нападению собак подвергается до 450 тысяч человек. Животные набрасываются даже на своих хозяев, и это чревато серьёзными травмами, иногда даже ампутацией конечностей.

По словам зоозащитника Карена Даллакяна, к потенциально опасным можно отнести все служебные породы и тех собак, кто в холке больше среднего размера. Согласно перечню, утверждённому правительством в 2019 году, это, например, акбаш, американский бандог, амбульдог, волко-собачьи гибриды, бразильский бульдог.

Эксперты, однако, указывают, что до введения штрафов необходимо предусмотреть площадки для выгула — это необходимо, чтобы отпускать собак с поводка и позволять им получать необходимую физическую нагрузку.