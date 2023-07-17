Зеленского больше не ждут на саммите в Брюсселе
Vanguardia: Глава Евросовета Мишель передумал приглашать Зеленского на саммит
Глава Евросовета Шарль Мишель принял решение не приглашать Владимира Зеленского на совместный саммит ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), который пройдёт 17–18 июля в Брюсселе. Об этом сообщает испанская газета Vanguardia. Журналисты напоминают, что украинская сторона рассчитывала принять участие в этой встрече "в каком угодно формате", ведь для неё это ещё одна площадка, где Киев мог бы продвигать свои интересы.
Аналитики предполагают, что Европа приняла решение не приглашать Зеленского из-за недавнего холодного приёма Украины на саммите Североатлантического альянса.
"Принимающая сторона саммита глава Евросовета Шарль Мишель пришёл к выводу, что лучше его не приглашать", — отмечает газета.
Ранее обозреватель The Guardian объяснил, почему саммит НАТО в Вильнюсе стал настоящим провалом для президента Украины Владимира Зеленского. "Спусковым крючком", по одной из версий, стало решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана снять вето на принятие Швеции в НАТО, то есть "вакантное" место, на которое претендовал Киев, уже занято. А президент Болгарии ранее высказался об ошибках Зеленского, за которые "платит вся Европа". Он возмущён тем фактом, что украинские власти хотят продолжать боевые действия, не думая, чем это может обернуться для европейских стран.