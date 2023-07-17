Зеленского больше не ждут на саммите в Брюсселе

Глава Евросовета Шарль Мишель принял решение не приглашать Владимира Зеленского на совместный саммит ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), который пройдёт 17–18 июля в Брюсселе. Об этом сообщает испанская газета Vanguardia. Журналисты напоминают, что украинская сторона рассчитывала принять участие в этой встрече "в каком угодно формате", ведь для неё это ещё одна площадка, где Киев мог бы продвигать свои интересы.

Аналитики предполагают, что Европа приняла решение не приглашать Зеленского из-за недавнего холодного приёма Украины на саммите Североатлантического альянса.

"Принимающая сторона саммита глава Евросовета Шарль Мишель пришёл к выводу, что лучше его не приглашать", — отмечает газета.