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Регион
Опубликовано 17 июля 2023, 13:25

Сменивших гражданство спортсменов хотят обязать выплачивать компенсацию

В Госдуме готовят проект о выплате спортсменами компенсации за смену гражданства

Проект закона, который обяжет российских спортсменов выплачивать компенсацию при смене гражданства, уже начал готовить Комитет Госдумы по физической культуре и спорту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.

"В случае если спортсмен, являющийся или являвшийся кандидатом в спортивную сборную команды Российской Федерации, зарегистрирован (заявлен) спортивной федерацией иностранного государства и (или) иной иностранной спортивной организацией для участия в международных спортивных соревнованиях, такой спортсмен обязан осуществить компенсационную выплату", — говорится в документе.

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Компенсацию такому спортсмену придётся выплачивать одной или нескольким российским организациям, которые занимались его подготовкой. Размер выплаты соответствует объёму расходов, понесённых на тренировки атлета. Освободить от этого обязательства спортсмена могут в том случае, если в течение трёх лет до момента его регистрации в качества кандидата в сборную другой страны он не являлся кандидатом в российскую сборную. Есть и другой вариант. Спортсмену не нужно будет выплачивать компенсацию, если он или его законные представители сами потратились на подготовку.

Как подчеркнул председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, деньги выделенные на подготовку спортсменов являются средствами российских налогоплательщиков, которые "не должны быть потрачены впустую".

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Ранее политолог Алексей Ярошенко призвал запретить иметь двойное гражданство спортсменам и артистам. По его словам, такая "компрадорская элита" добивается успеха и зарабатывает в РФ, но не связывает жизнь с родной страной.

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Евгения Колесникова
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