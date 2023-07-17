Сменивших гражданство спортсменов хотят обязать выплачивать компенсацию

Проект закона, который обяжет российских спортсменов выплачивать компенсацию при смене гражданства, уже начал готовить Комитет Госдумы по физической культуре и спорту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.

"В случае если спортсмен, являющийся или являвшийся кандидатом в спортивную сборную команды Российской Федерации, зарегистрирован (заявлен) спортивной федерацией иностранного государства и (или) иной иностранной спортивной организацией для участия в международных спортивных соревнованиях, такой спортсмен обязан осуществить компенсационную выплату", — говорится в документе.

Компенсацию такому спортсмену придётся выплачивать одной или нескольким российским организациям, которые занимались его подготовкой. Размер выплаты соответствует объёму расходов, понесённых на тренировки атлета. Освободить от этого обязательства спортсмена могут в том случае, если в течение трёх лет до момента его регистрации в качества кандидата в сборную другой страны он не являлся кандидатом в российскую сборную. Есть и другой вариант. Спортсмену не нужно будет выплачивать компенсацию, если он или его законные представители сами потратились на подготовку.

Как подчеркнул председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, деньги выделенные на подготовку спортсменов являются средствами российских налогоплательщиков, которые "не должны быть потрачены впустую".