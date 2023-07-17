Лайф публикует видео с моментом падения Су-25 в море в районе Ейска
Момент падения Су-25 в море в районе Ейска попал на видео
Момент падения штурмовика Су-25 в Азовское море в районе города Ейска в Краснодарском крае попал на видео. Кадры публикует телеграм-канал SHOT.
Момент падения штурмовика Су-25 на Кубани. Видео © SHOT
Самолёт во время учебного полёта над акваторией Азовского моря начал терять высоту, пилот катапультировался, но при приводнении потерял сознание. Спасатели оперативно доставили его на берег, где пытались реанимировать врачи. Позже стало известно, что он скончался.
Ранее сообщалось, что штурмовик Су-25 упал в море в районе города Ейска в Краснодарском крае. В Южном военном округе назвали предварительную причину крушения — отказ двигателя.