Лайф публикует видео с моментом падения Су-25 в море в районе Ейска

Момент падения штурмовика Су-25 в Азовское море в районе города Ейска в Краснодарском крае попал на видео. Кадры публикует телеграм-канал SHOT.

Самолёт во время учебного полёта над акваторией Азовского моря начал терять высоту, пилот катапультировался, но при приводнении потерял сознание. Спасатели оперативно доставили его на берег, где пытались реанимировать врачи. Позже стало известно, что он скончался.