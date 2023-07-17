iPhone первого поколения продали на аукционе за астрономическую сумму
В США iPhone первого поколения продали на аукционе за рекордные $190 тысяч
Модель iPhone 2007 года продали на аукционе в США за рекордные 190 тысяч долларов. При этом начальная стоимость лота составила 10 тысяч, а ожидалось, что гаджет будет куплен за 50–100 тысяч долларов, сообщил на своём сайте американский аукционный дом LCG Auctions.
Как указано в описании лота, ранее подобная модель уже участвовала в торгах и тогда цена за iPhone 2007 года была ниже: в октябре 2022-го гаджет продали за 39 тысяч долларов, но уже в феврале 2023 года был установлен рекорд в 63 тысячи. Однако в воскресенье, 16 июля, эта модель "была продана за $190,372.
Рост стоимости лота связан с объёмом памяти модели. У ранее уходивших с молотка iPhone он составлял 8 Гб. Проданный накануне гаджет обладает памятью 4 Гб. Коллекционеры считают эту модель "Святым Граалем" из-за ограниченности линейки. Она вышла в продажу 29 июня 2007 года в двух вариантах — с объёмом памяти 4Гб ($499) и 8Гб ($599). Но вариант с меньшим объёмом не был сильно популярен, и его сняли с производства спустя всего два месяца.
Как рассказали представители аукционного дома, проданная модель находится "в отличном состоянии". Она попала на аукцион из рук одного из участников первой команды инженеров iPhone.
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