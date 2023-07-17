Глава Ейского района подтвердил гибель пилота упавшего в море Су-25
Глава Ейского района Роман Бублик подтвердил гибель пилота штурмовика Су-25, упавшего сегодня днём в Азовское море в районе Ейска. Он выразил соболезнования близким погибшего.
"От имени жителей Ейского района выражаю соболезнования близким погибшего во время крушения штурмовика Су-25 при выполнении учебно-тренировочного полёта", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, штурмовик Су-25 рухнул в море сегодня, 17 июля. Пилот самолёта успел катапультироваться, спасатели достали его из воды без сознания, но, к сожалению, откачать лётчика не удалось. В Минобороны подтвердили факт ЧП, отметив, что предварительной причиной крушения стал отказ двигателя. Ранее Лайф публиковал видео первых секунд после падения самолёта в море: отдыхающие сняли всплеск на воде в месте падения и снижающегося пилота на парашюте.