Глава Ейского района подтвердил гибель пилота упавшего в море Су-25

Глава Ейского района Роман Бублик подтвердил гибель пилота штурмовика Су-25, упавшего сегодня днём в Азовское море в районе Ейска. Он выразил соболезнования близким погибшего.

"От имени жителей Ейского района выражаю соболезнования близким погибшего во время крушения штурмовика Су-25 при выполнении учебно-тренировочного полёта", — написал он в телеграм-канале.