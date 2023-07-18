Украинский генерал признал, что ускорить сроки "контрнаступа" невозможно

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский признал, что "контрнаступление" идёт далеко не так быстро, как ему бы хотелось. По его словам, на востоке территория наводнена минами и оборонительными заграждениями, а также опорными пунктами российских войск. Всё это сокращает маршруты украинской армии и лишает возможности для манёвра.