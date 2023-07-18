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Регион
Опубликовано 18 июля 2023, 10:42
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Украинский генерал признал, что ускорить сроки "контрнаступа" невозможно

Украинский генерал Сырский: Мы бы хотели продвигаться быстрее, но это почти невозможно

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский признал, что "контрнаступление" идёт далеко не так быстро, как ему бы хотелось. По его словам, на востоке территория наводнена минами и оборонительными заграждениями, а также опорными пунктами российских войск. Всё это сокращает маршруты украинской армии и лишает возможности для манёвра.

"Мы хотели бы добиться очень быстрых результатов. Но в реальности это практически невозможно", заявил Сырский военному корреспонденту Би-би-си в восточной Украине Джонатану Билу.

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Ранее украинский генерал признал, что российские войска предугадывают действия ВСУ. По словам Сырского, для ВСУ сложилась тяжёлая ситуация на передовой. В другом своём интервью командующий Сухопутными войсками Украины заявил, что изучает техники ведения боевых действий у древних греков и римлян. По его словам, основные принципы военных действий остаются прежними и не изменились со временем.

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Getty Images / Wojciech Grzedzinski / Anadolu Agency

Марина Калегина
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