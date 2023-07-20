Россиянам дали советы, как чистить детские игрушки, чтобы ребёнок не подхватил стафилококк или паразитов

Кишечная палочка, золотистый стафилококк, пылевые клещи, острицы, лямблии, эхинококки, плесень, микробы — всё это может подстерегать ваших детей в... игрушках. О том, как правильно очистить любимого плюшевого мишку вашего малыша, Лайфу рассказала президент компании SSClean, основатель франшизы премиального клининга Елена Гершензон.

"Домашние игрушки, которые ребёнок использует ежедневно, должны подвергаться дезинфекции и чистке не менее одного раза в неделю — это поможет значительно снизить в них количество пыли и накопление патогенных микроорганизмов. Особенно это важно, если ребёнок спит с любимой игрушкой. Те игрушки, которые используются не так часто, можно дезинфицировать раз или два в месяц", — объяснила собеседница Лайфа и рассказала, как очистить игрушку в зависимости от материала.

Основатель франшизы премиального клининга Елена Гершензон. Фото предоставлено Лайфу

Плюшевые игрушки. Для обработки придётся использовать стиральную машинку, либо обработать паром. Кроме того, не забывайте периодически пылесосить мягкие игрушки — это тоже поможет снизить в них количество пыли, советует Гершензон. Если внутри установлен "говорящий" или музыкальный механизм и извлечь его никак не удаётся, то лучший способ очистки — это пароочиститель и пылесос. При необходимости можно аккуратно помыть игрушку вручную, если удаётся извлечь батарейки, но так, чтобы при этом не намочить механизм.

Тканевые игрушки. Для начала необходимо ознакомиться с этикеткой и узнать, что рекомендует сам производитель. Некоторые игрушки можно стирать в машинке, а какие-то — только вручную. Ещё один способ чистки — с помощью пароочистителя.

Деревянные игрушки. Древесина — это пористый материал, который боится как влажности, так и излишней сухости. Для безопасной обработки подойдёт сухой пар, либо можно быстро ополоснуть игрушку в тёплой воде с мылом, затем насухо вытереть салфеткой. Для быстрой дезинфекции можно использовать влажную антибактериальную салфетку.

Пластиковые игрушки. Простые пластиковые игрушки можно мыть с мылом, дезинфицировать паром или протирать антибактериальным средством. Если в пластиковой игрушке есть батарейный отсек, то прежде чем нанести средства, нужно сначала извлечь батарейки.

Резиновые игрушки. Эксперт рекомендует мыть такие игрушки с мылом после каждого купания или прогулки, а затем протирать сухой салфеткой и тщательно высушивать на воздухе. Убедитесь также, что после помывки внутрь резиновой игрушки через полость не залилась вода.

Силиконовые игрушки. Чистка силиконовых игрушек с помощью горячей воды может привести к их деформации. Поэтому Елена Гершензон рекомендует использовать дезинфицирующие средства и аккуратно протирать поверхность.

Комбинированные игрушки. Для изготовления некоторых игрушек используется сразу несколько материалов, чистка которых может потребовать разных способов. Например, куклы: пластмассовый корпус и детали можно очистить с помощью моющего средства и тёплой воды, а волосы — детским шампунем.