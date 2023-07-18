Взрыв на Крымском мосту для Запада — это "нормальная процедура ведения войны". Об этом рассказал журналистам офицер ВВС США в отставке Станислав Крапивник — уроженец СССР, чей отец был диссидентом, вывезшим семью в Америку. Крапивник отдал американской армии 11 лет жизни, служил в оперативной группе 18-го десантного корпуса и теперь со знанием дела говорит о том, что США руками украинцев ведут войну с Россией, используя самые грязные методы.

"Честно сказать, это нормальная процедура ведения войны со стороны Запада: вести войну против гражданских лиц для их уничтожения", — развёл руками собеседник "Народного фронта".

Крапивник отметил, что тактика террора, которую избрал официальный Киев с подачи Вашингтона, предполагает, что целями для них может являться любая ключевая инфраструктура. Случайные жертвы со стороны мирного населения их не остановят.