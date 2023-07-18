Офицер ВВС США в отставке предположил, где ещё Киев может устроить теракт
Ветеран ВВС США Крапивник: У тех, кто стоит за терактом на Крымском мосту, нет тормоза
Взрыв на Крымском мосту для Запада — это "нормальная процедура ведения войны". Об этом рассказал журналистам офицер ВВС США в отставке Станислав Крапивник — уроженец СССР, чей отец был диссидентом, вывезшим семью в Америку. Крапивник отдал американской армии 11 лет жизни, служил в оперативной группе 18-го десантного корпуса и теперь со знанием дела говорит о том, что США руками украинцев ведут войну с Россией, используя самые грязные методы.
"Честно сказать, это нормальная процедура ведения войны со стороны Запада: вести войну против гражданских лиц для их уничтожения", — развёл руками собеседник "Народного фронта".
Крапивник отметил, что тактика террора, которую избрал официальный Киев с подачи Вашингтона, предполагает, что целями для них может являться любая ключевая инфраструктура. Случайные жертвы со стороны мирного населения их не остановят.
"Это люди, которые не остановятся ни перед чем. Души нет, справедливости нет, и точно никакого тормоза", — добавил бывший военнослужащий.
Напомним, утром 17 июля стало известно о взрыве на Крымском мосту — произошёл теракт. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что атаку совершила Украина. По данным НАК, мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. В результате случившегося погибла супружеская пара. Их 14-летняя дочь получила травмы и была госпитализирована.
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