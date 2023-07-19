МВД показало видео задержания подозреваемых в вымогательстве админов телеграм-каналов

МВД России опубликовало видео задержания двух администраторов популярных телеграм-каналов, которых подозревают в вымогательстве.

Двух администраторов телеграм-каналов задержали в Москве за вымогательство. Видео © Telegram / МВД МЕДИА

"Сотрудники БСТМ МВД России задержали двоих жителей города Москвы. Они подозреваются в вымогательстве, совершённом в составе группы лиц по предварительному сговору в целях получения имущества в особо крупном размере", — говорится в сообщении.

Как пояснили в правоохранительных органах, под видом новостей администраторы публиковали данные, порочащие честь, достоинство и репутацию ряда людей. Чтобы публикации пропали из канала и больше там не появлялись, подозреваемые требовали круглую сумму. Средства от своих жертв они принимали исключительно в криптовалюте и на анонимные электронные кошельки.

В ходе обысков у администраторов каналов нашли гаджеты, деньги и прочие доказательства их причастности к преступлениям, в которых их подозревают. В отношении фигурантов возбудили уголовное дело, а сами они уже находятся под стражей.