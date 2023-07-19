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19 июля, 09:28
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МВД показало видео задержания подозреваемых в вымогательстве админов телеграм-каналов

МВД показало видео задержания в Москве администраторов телеграм-каналов

МВД России опубликовало видео задержания двух администраторов популярных телеграм-каналов, которых подозревают в вымогательстве.

Двух администраторов телеграм-каналов задержали в Москве за вымогательство. Видео © Telegram / МВД МЕДИА

"Сотрудники БСТМ МВД России задержали двоих жителей города Москвы. Они подозреваются в вымогательстве, совершённом в составе группы лиц по предварительному сговору в целях получения имущества в особо крупном размере", — говорится в сообщении.

Как пояснили в правоохранительных органах, под видом новостей администраторы публиковали данные, порочащие честь, достоинство и репутацию ряда людей. Чтобы публикации пропали из канала и больше там не появлялись, подозреваемые требовали круглую сумму. Средства от своих жертв они принимали исключительно в криптовалюте и на анонимные электронные кошельки.

В ходе обысков у администраторов каналов нашли гаджеты, деньги и прочие доказательства их причастности к преступлениям, в которых их подозревают. В отношении фигурантов возбудили уголовное дело, а сами они уже находятся под стражей.

Ранее Лайф писал, что в Москве задержали администратора телеграм-канала "Кремлёвская прачка". Его обвинили в вымогательстве и отправили в СИЗО до 13 сентября. Сообщалось, что вместе с ним задержали ещё нескольких человек, но их личности не раскрывались.

Раскрыты подробности дела администратора "Кремлёвской прачки"

Раскрыты подробности дела администратора "Кремлёвской прачки"

Обложка ©

T.me/ МВД МЕДИА

Максим Плетнёв
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