Пушилин вручил матери Татарского его медаль "За освобождение Мариуполя"
Пушилин с матерью Владлена Татарского. Обложка © Telegram / pushilindenis
Погибшего в результате теракта в Санкт-Петербурге военкора Владлена Татарского посмертно наградили медалью "За освобождение Мариуполя". Награду матери блогера Равиле Ибрагимовне передал врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Не успел при жизни, к большому сожалению, вручить медаль "За освобождение Мариуполя" Максиму Фомину, все мы его знаем как Владлена Татарского. Передал награду его маме, Равиле Ибрагимовне. Всегда сложно в таких ситуациях подбирать слова", — написал Пушилин в своём телеграм-канале.
Врио главы ДНР выразил благодарность матери погибшего военкора и отметил, что она вырастила настоящего патриота, смелого, а также решительного человека. Татарский, как подчеркнул Пушилин, навсегда вошёл не только в историю Донбасса, но и всей страны.
Напомним, что военкор и блогер Владлен Татарский погиб в результате теракта 2 апреля 2023 года. Взрыв прогремел в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где проходил его творческий вечер. Исполнителем теракта оказалась россиянка Дарья Трепова. Именно она подарила журналисту статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Девушке предъявлено обвинение в теракте. Убийца военкора содержится в столичном СИЗО "Лефортово", 1 июня арест Треповой продлили до сентября.