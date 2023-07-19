Пушилин вручил матери Татарского его медаль "За освобождение Мариуполя"

Погибшего в результате теракта в Санкт-Петербурге военкора Владлена Татарского посмертно наградили медалью "За освобождение Мариуполя". Награду матери блогера Равиле Ибрагимовне передал врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Не успел при жизни, к большому сожалению, вручить медаль "За освобождение Мариуполя" Максиму Фомину, все мы его знаем как Владлена Татарского. Передал награду его маме, Равиле Ибрагимовне. Всегда сложно в таких ситуациях подбирать слова", — написал Пушилин в своём телеграм-канале.