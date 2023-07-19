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19 июля, 12:03
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В деле админа "Кремлёвской прачки" появился новый фигурант

Следствие просит арестовать третьего фигуранта дела "Кремлёвской прачки"

Стал известен третий фигурант дела телеграм-канала "Кремлёвская прачка": следствие просит арестовать Дениса Савинского. Об этом сообщили в Тверском суде Москвы.

"В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Дениса Савинского меры пресечения в виде заключения под стражу", цитирует РИА "Новости" сообщение суда.

Как уточняет агентство, Савинский работает переводчиком в ООО "Ветеран".

Раскрыты подробности дела администратора "Кремлёвской прачки"

Раскрыты подробности дела администратора "Кремлёвской прачки"

Напомним, 14 июля стало известно о задержании администратора телеграм-канала "Кремлёвская прачка" Михаила Полякова. Его обвинили в вымогательстве и отправили в СИЗО до 13 сентября. По версии следствия, в период с 2020-го по 2023 год админ канала получил от IT-компании 40 миллионов рублей за "блок на негатив". По делу проходит несколько человек, в том числе сам Поляков и его помощник Александр Санин.

Александра Вишнякова
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