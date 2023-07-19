В деле админа "Кремлёвской прачки" появился новый фигурант
Следствие просит арестовать третьего фигуранта дела "Кремлёвской прачки"
Стал известен третий фигурант дела телеграм-канала "Кремлёвская прачка": следствие просит арестовать Дениса Савинского. Об этом сообщили в Тверском суде Москвы.
"В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Дениса Савинского меры пресечения в виде заключения под стражу", — цитирует РИА "Новости" сообщение суда.
Как уточняет агентство, Савинский работает переводчиком в ООО "Ветеран".
Напомним, 14 июля стало известно о задержании администратора телеграм-канала "Кремлёвская прачка" Михаила Полякова. Его обвинили в вымогательстве и отправили в СИЗО до 13 сентября. По версии следствия, в период с 2020-го по 2023 год админ канала получил от IT-компании 40 миллионов рублей за "блок на негатив". По делу проходит несколько человек, в том числе сам Поляков и его помощник Александр Санин.