Врач назвал страшные последствия диагностированной у Васильевой болезни

Диагностированный у народной артистки России Татьяны Васильевой атеросклероз может грозить целым рядом опасных для жизни последствий, предупредил врач-невролог, специалист Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольского ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Сергей Оськин.

В беседе с порталом "Страсти" он объяснил, что атеросклеротическое поражение артерий делится на две формы: атеросклероз нестенозирующий и стенозирующий. Последний грозит появлением атеросклеротических бляшек — образований на стенках сосудов, состоящих из смеси жиров и кальция, которые приводят к возникновению тромбов и множества опасных осложнений.

"Опасно не само наличие атеросклероза, который в течение первых десятилетий от начала своего развития практически не приводит к смерти и инвалидности, а наличие осложнений, таких как ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, опасные аритмии — фибрилляция и трепетание предсердий, атриовентрикулярные блокады, транзиторные ишемические атаки и инсульт", — предупредил специалист.

Кроме того, добавил Оськин, возможно появление гангрены нижних конечностей и синдрома сосудистой перемежающейся хромоты — состояния, характеризующегося болью в одной или обеих ногах в районе икр. Чаще всего она возникает при ходьбе и утихает в покое, что, по словам врача, вызывается нарушением артериального кровообращения.

Возникает это опасное заболевание, отметил невролог, из-за генетической предрасположенности, малоподвижного образа жизни, злоупотребления алкоголем, курения, а также эндокринных заболеваний вроде сахарного диабета и гипотиреоза. Предупредить же развитие атеросклероза можно, если вести здоровый и подвижный образ жизни, правильно питаться, отказаться от табака и регулярно проходить профилактический скрининг заболеваний.