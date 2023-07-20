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20 июля, 09:32
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Врач назвал страшные последствия диагностированной у Васильевой болезни

Невролог Оськин: Выявленный у актрисы Васильевой атеросклероз грозит инсультом

<p>Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов</p>

Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Диагностированный у народной артистки России Татьяны Васильевой атеросклероз может грозить целым рядом опасных для жизни последствий, предупредил врач-невролог, специалист Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольского ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Сергей Оськин.

В беседе с порталом "Страсти" он объяснил, что атеросклеротическое поражение артерий делится на две формы: атеросклероз нестенозирующий и стенозирующий. Последний грозит появлением атеросклеротических бляшек — образований на стенках сосудов, состоящих из смеси жиров и кальция, которые приводят к возникновению тромбов и множества опасных осложнений.

"Опасно не само наличие атеросклероза, который в течение первых десятилетий от начала своего развития практически не приводит к смерти и инвалидности, а наличие осложнений, таких как ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, опасные аритмии — фибрилляция и трепетание предсердий, атриовентрикулярные блокады, транзиторные ишемические атаки и инсульт", предупредил специалист.

Кроме того, добавил Оськин, возможно появление гангрены нижних конечностей и синдрома сосудистой перемежающейся хромоты — состояния, характеризующегося болью в одной или обеих ногах в районе икр. Чаще всего она возникает при ходьбе и утихает в покое, что, по словам врача, вызывается нарушением артериального кровообращения.

Возникает это опасное заболевание, отметил невролог, из-за генетической предрасположенности, малоподвижного образа жизни, злоупотребления алкоголем, курения, а также эндокринных заболеваний вроде сахарного диабета и гипотиреоза. Предупредить же развитие атеросклероза можно, если вести здоровый и подвижный образ жизни, правильно питаться, отказаться от табака и регулярно проходить профилактический скрининг заболеваний.

Что касается "модных нынче капельниц", которые якобы помогают при атеросклерозе, то их лечебное действие невролог назвал мифом. По его словам, артерия — "не простая водопроводная труба", которую можно прочистить и избежать проблем.

Врач перечислила вредные привычки, усугубляющие атеросклероз

Врач перечислила вредные привычки, усугубляющие атеросклероз

Напомним, Татьяну Васильеву госпитализировали утром 14 июля. Изначально у народной артистки России диагностировали синдром вертебробазилярной артериальной системы, позже её перевели в палату интенсивной терапии. Через некоторое время актрису выписали в удовлетворительном состоянии, а окончательным диагнозом стал "церебральный атеросклероз и признаки церебральной микроангиопатии".

Матвей Константинов
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