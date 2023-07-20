Нокаутировавший москвича подросток извинился перед обществом и пострадавшим
Арестованный за нападение на москвича в парке подросток принёс извинения
Задержанный за нападение на мужчину в московском парке Горького 16-летний подросток на суде заявил, что "приносит свои извинения перед обществом".
Напавший на мужчину в парке Горького принёс извинения перед обществом. Видео © SHOT
Сразу после ареста он сказал, что раскаивается из-за случившегося. Он также утверждает, что "потерпевший принял его извинения и против него ничего не имеет". Напавший на москвича юноша пробудет в СИЗО до 18 сентября.
Нокаутировавший москвича подросток обвинил жертву в попытке увести подругу в кусты, но был арестован
Напомним, парень напал на 24-летнего мужчину, который сидел на лавочке в парке Горького. Пока двое его друзей говорили с жертвой, стоявший сзади парень ударил его ногой по голове, всё это сопровождалось громкими оскорблениями. Мужчина потерял сознание, а злоумышленники тихо ушли. Всех подростков вычислили и задержали.