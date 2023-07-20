Нокаутировавший москвича подросток извинился перед обществом и пострадавшим

Задержанный за нападение на мужчину в московском парке Горького 16-летний подросток на суде заявил, что "приносит свои извинения перед обществом".

Напавший на мужчину в парке Горького принёс извинения перед обществом. Видео © SHOT

Сразу после ареста он сказал, что раскаивается из-за случившегося. Он также утверждает, что "потерпевший принял его извинения и против него ничего не имеет". Напавший на москвича юноша пробудет в СИЗО до 18 сентября.