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20 июля, 11:26

Нокаутировавший москвича подросток извинился перед обществом и пострадавшим

Арестованный за нападение на москвича в парке подросток принёс извинения

Задержанный за нападение на мужчину в московском парке Горького 16-летний подросток на суде заявил, что "приносит свои извинения перед обществом".

Напавший на мужчину в парке Горького принёс извинения перед обществом. Видео © SHOT

Сразу после ареста он сказал, что раскаивается из-за случившегося. Он также утверждает, что "потерпевший принял его извинения и против него ничего не имеет". Напавший на москвича юноша пробудет в СИЗО до 18 сентября.

Нокаутировавший москвича подросток обвинил жертву в попытке увести подругу в кусты, но был арестован

Нокаутировавший москвича подросток обвинил жертву в попытке увести подругу в кусты, но был арестован

Напомним, парень напал на 24-летнего мужчину, который сидел на лавочке в парке Горького. Пока двое его друзей говорили с жертвой, стоявший сзади парень ударил его ногой по голове, всё это сопровождалось громкими оскорблениями. Мужчина потерял сознание, а злоумышленники тихо ушли. Всех подростков вычислили и задержали.

Обложка ©

SHOT

Ирина Фальке
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