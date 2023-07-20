ВС РФ продолжили наносить удары возмездия в районе Одессы и Ильичёвска
Российские войска продолжили наносить удары возмездия: в ночь на 20 июля высокоточным оружием были поражены цеха производства и места хранения морских дронов в районе Одессы и Ильичёвска. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Сегодня ночью Вооружённые силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов возмездия высокоточным оружием морского и воздушного базирования по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах города Одессы и Ильичёвска Одесской области", — заявил Конашенков.
Также были уничтожены объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ в районе Николаева.
Напомним, 18 июля в качестве ответа на теракт на Крымском мосту ВС РФ нанесли "групповой удар возмездия" по местам изготовления безэкипажных катеров на Украине. Также в районе Одессы и под Николаевом были уничтожены хранилища топлива. Их общий объём — около 70 тысяч тонн. Из этих запасов обеспечивалась работа военной техники ВСУ. 19 июля российские войска нанесли групповой высокоточный удар по объектам военной промышленности и топливной инфраструктуры Украины в районе Одессы, а также по авиабазе Канатово ВСУ.
ТАСС / AP