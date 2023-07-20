Комик, чьё выступление прервали "подонки из пикап-секты", раскрыл подробности инцидента
Комик Кузнецов: Голые посетители стендап-клуба изначально вели себя вызывающе
Комик Алексей Кузнецов, на чьём выступлении в московском Stand Up Brothers Club разделись "подонки из пикап-секты", рассказал Лайфу подробности инцидента. По его словам, то самое мероприятие было проверкой материала, когда множество комиков рассказывают свои шутки, чтобы понять, какие из них смешные. Причём вечер сразу пошёл странно: в зале кто-то постоянно выкрикивал "какие-то непотребные вещи".
Кадры голой акции "подонков из пикап-секты" в московском Stand Up Brothers Club. Видео © LIFE
"Они вели себя правда по-свински. В какой-то момент выхожу я на сцену, <...> рассказываю первую шутку и мне наперекор начинают что-то говорить, такое достаточно мерзкое, несмешное, на что я делаю замечание достаточно резкое, <...> и как по щелчку или какой-то команде в зале встают человек десять-пятнадцать и начинают полностью раздеваться", — поделился комик.
Причём хулиганы сидели не группой, а разделившись по залу, из-за чего некоторые из них находились рядом с обычными, ничего не подозревавшими девушками. Все зрители, которые пришли на выступление ради шуток, "мягко говоря, обалдели" от увиденного.
Понимая, что нельзя просто завершить выступление, Алексей успокоил аудиторию. По его словам, может, странные личности и хотели поднять кому-то настроение, но фактически занялись эксгибиционизмом, нарушили границы людей и помешали работе клуба.
Напомним, накануне во время мероприятия в московском Stand Up Brothers Club около 15 человек встали и разделись догола, вызвав нервные смешки у аудитории. Как выяснилось позже, необычную акцию устроили слушатели курсов о счастливых отношениях, которых тренируют быть "подонками" и "суками". Сотрудники клуба планируют обратиться в полицию.
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