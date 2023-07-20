Комик, чьё выступление прервали "подонки из пикап-секты", раскрыл подробности инцидента

Комик Алексей Кузнецов, на чьём выступлении в московском Stand Up Brothers Club разделись "подонки из пикап-секты", рассказал Лайфу подробности инцидента. По его словам, то самое мероприятие было проверкой материала, когда множество комиков рассказывают свои шутки, чтобы понять, какие из них смешные. Причём вечер сразу пошёл странно: в зале кто-то постоянно выкрикивал "какие-то непотребные вещи".

Кадры голой акции "подонков из пикап-секты" в московском Stand Up Brothers Club. Видео © LIFE

"Они вели себя правда по-свински. В какой-то момент выхожу я на сцену, <...> рассказываю первую шутку и мне наперекор начинают что-то говорить, такое достаточно мерзкое, несмешное, на что я делаю замечание достаточно резкое, <...> и как по щелчку или какой-то команде в зале встают человек десять-пятнадцать и начинают полностью раздеваться", — поделился комик.

Причём хулиганы сидели не группой, а разделившись по залу, из-за чего некоторые из них находились рядом с обычными, ничего не подозревавшими девушками. Все зрители, которые пришли на выступление ради шуток, "мягко говоря, обалдели" от увиденного.