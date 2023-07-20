Россия ограничивает передвижение сотрудников британских дипмиссий

Российский МИД вводит уведомительный порядок передвижения сотрудников британских дипмиссий по территории нашей страны. Об этом сообщается на сайте дипведомства в четверг, 20 июля. Решение было принято в ответ на враждебную политику Лондона. Временный поверенный в делах Великобритании в Москве Том Додд уже получил уведомления об ограничениях.

"Британская сторона была информирована о решении в качестве ответной меры на враждебные действия Лондона, в том числе препятствующие нормальному функционированию российских загранучреждений в Великобритании, ввести уведомительный порядок передвижения сотрудников британских дипломатических миссий по территории нашей страны", — говорится в сообщении МИД.

Лайф уже сообщал, что Великобритания планирует поставить новый пакет военной помощи Киеву в виде боевых машин и тысяч снарядов для танков Challenger 2. Кроме того, планируется выделить Киеву 50 млн фунтов (65 млн долларов) на ремонт уже поставленной техники. А ранее наделало шуму заявление главы МИД Британии Джеймса Клеверли о законном праве Киева проецировать свою силу за пределами своих границ с целью "подорвать способность России проецировать силу на саму Украину". Британский министр также подчеркнул, что военные объекты, находящиеся за пределами Незалежной, — часть её самообороны. В ответ на это зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Великобританию извечным врагом нашей страны.