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20 июля, 14:20

"Никаких реверансов": Клоунесса объяснила, как нельзя общаться с больными детьми в хосписах

Актриса Дориченко рассказала об особом подходе к пациентам детских хосписов

<p>Екатерина Дориченко. Фото © <a href="https://spbdnevnik.ru/news/2023-07-20/kloun-eto-drug-aktrisa-ekaterina-dorichenko-o-svoem-alter-ego-i-shodstve-s-detmi" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Петербургский дневник"</a> / личный архив Екатерины Дориченко</p>

Екатерина Дориченко. Фото © "Петербургский дневник" / личный архив Екатерины Дориченко

Иногда больным детям в хосписах нужна не жалость, а встряска, которая поднимет настроение и придаст сил. Об этом рассказала актриса Екатерина Дориченко, чьё альтер эго — клоун Генриетта Гербертовна — вот уже пять лет на волонтёрских началах старается скрашивать будни маленьких подопечных таких учреждений.

"Я веду себя с ребятами, которые там находятся, довольно неаккуратно. Не делаю никаких реверансов. Я начинаю взаимодействовать с ними так, будто они здоровы, без особой манеры общения, без придыхания. Мне кажется, им именно этого не хватает бодрячка, небольшого "электрошокера", сообщила актриса в беседе с газетой "Петербургский дневник", отвечая на вопрос о том, как проходят её выступления.

Дориченко признаётся, что позволяет себе шутить над детьми. По наблюдению клоунессы, как правило, малыши в хосписах сообразительнее многих сверстников и всегда с большой заинтересованностью участвуют в её викторинах.

Психолог объяснила, почему не стоит "залечивать" детей

Психолог объяснила, почему не стоит "залечивать" детей

Ранее Лайф писал, что президент РФ Владимир Путин провёл встречу в Кремле с главой фонда помощи детям "Круг добра" протоиереем Александром Ткаченко. Лидер страны отметил заслуги организации. Ткаченко рассказал, что фонд закупает лекарства для 16 тысяч своих подопечных.

Юрий Лысенко
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