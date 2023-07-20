"Никаких реверансов": Клоунесса объяснила, как нельзя общаться с больными детьми в хосписах

Иногда больным детям в хосписах нужна не жалость, а встряска, которая поднимет настроение и придаст сил. Об этом рассказала актриса Екатерина Дориченко, чьё альтер эго — клоун Генриетта Гербертовна — вот уже пять лет на волонтёрских началах старается скрашивать будни маленьких подопечных таких учреждений.

"Я веду себя с ребятами, которые там находятся, довольно неаккуратно. Не делаю никаких реверансов. Я начинаю взаимодействовать с ними так, будто они здоровы, без особой манеры общения, без придыхания. Мне кажется, им именно этого не хватает — бодрячка, небольшого "электрошокера", — сообщила актриса в беседе с газетой "Петербургский дневник", отвечая на вопрос о том, как проходят её выступления.