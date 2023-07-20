"Никаких реверансов": Клоунесса объяснила, как нельзя общаться с больными детьми в хосписах
Актриса Дориченко рассказала об особом подходе к пациентам детских хосписов
Екатерина Дориченко. Фото © "Петербургский дневник" / личный архив Екатерины Дориченко
Иногда больным детям в хосписах нужна не жалость, а встряска, которая поднимет настроение и придаст сил. Об этом рассказала актриса Екатерина Дориченко, чьё альтер эго — клоун Генриетта Гербертовна — вот уже пять лет на волонтёрских началах старается скрашивать будни маленьких подопечных таких учреждений.
"Я веду себя с ребятами, которые там находятся, довольно неаккуратно. Не делаю никаких реверансов. Я начинаю взаимодействовать с ними так, будто они здоровы, без особой манеры общения, без придыхания. Мне кажется, им именно этого не хватает — бодрячка, небольшого "электрошокера", — сообщила актриса в беседе с газетой "Петербургский дневник", отвечая на вопрос о том, как проходят её выступления.
Дориченко признаётся, что позволяет себе шутить над детьми. По наблюдению клоунессы, как правило, малыши в хосписах сообразительнее многих сверстников и всегда с большой заинтересованностью участвуют в её викторинах.
Ранее Лайф писал, что президент РФ Владимир Путин провёл встречу в Кремле с главой фонда помощи детям "Круг добра" протоиереем Александром Ткаченко. Лидер страны отметил заслуги организации. Ткаченко рассказал, что фонд закупает лекарства для 16 тысяч своих подопечных.