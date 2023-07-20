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20 июля, 14:12
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Прокурор потребовал для Навального 20 лет колонии по делу об экстремизме

Прокурор потребовал приговорить Алексея Навального к 20 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Приговор будет оглашён на территории колонии во Владимирской области 4 августа.

"Гособвинитель потребовал признать Навального виновным и потребовал назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима",  цитирует ТАСС сообщение суда.

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Напомним, Алексея Навального обвиняют в создании экстремистского сообщества. Обвинение состоит из нескольких статей, в том числе: финансирование экстремистской деятельности и публичные призывы к ней, вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, опасных для жизни. Сейчас Навальный отбывает срок в колонии строгого режима по делам о мошенничестве и неуважении к судье.

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ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko

Александра Вишнякова
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