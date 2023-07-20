Прокурор потребовал для Навального 20 лет колонии по делу об экстремизме

Прокурор потребовал приговорить Алексея Навального к 20 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Приговор будет оглашён на территории колонии во Владимирской области 4 августа.

"Гособвинитель потребовал признать Навального виновным и потребовал назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — цитирует ТАСС сообщение суда.