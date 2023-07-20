В хакасском ОНФ отчитали Коновалова за годовые очереди в поликлиниках

Практически во всех отраслях Хакасии жизнь не становится лучше, ожидания жителей от деятельности губернатора Валентина Коновалова не оправдались. Об этом заявила руководитель исполкома Общероссийского народного фронта в Республике Ксения Лухман в ходе круглого стола ЭИСИ, посвящённого избирательной кампании в Сибири.

"Конечная цель нацпроектов — чтобы эти деньги принесли конкретную пользу людям. И, например, по строительству ФАПов эта цель в Хакасии не выполнена, люди не получили пользу", — отметила она.

По словам Лухман, чаще всего жители Хакасии жалуются на проблемы в системе здравоохранения. Так, в Абакане — столице региона — очередь на приём к окулисту длится год. Она напомнила, что хакассцы возлагали на Коновалова большие надежды, верили его обещаниям. Но они не оправдались.