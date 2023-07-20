В хакасском ОНФ отчитали Коновалова за годовые очереди в поликлиниках
ОНФ Хакасии: Люди возлагали надежды на Коновалова, но они не оправдались
Практически во всех отраслях Хакасии жизнь не становится лучше, ожидания жителей от деятельности губернатора Валентина Коновалова не оправдались. Об этом заявила руководитель исполкома Общероссийского народного фронта в Республике Ксения Лухман в ходе круглого стола ЭИСИ, посвящённого избирательной кампании в Сибири.
"Конечная цель нацпроектов — чтобы эти деньги принесли конкретную пользу людям. И, например, по строительству ФАПов эта цель в Хакасии не выполнена, люди не получили пользу", — отметила она.
По словам Лухман, чаще всего жители Хакасии жалуются на проблемы в системе здравоохранения. Так, в Абакане — столице региона — очередь на приём к окулисту длится год. Она напомнила, что хакассцы возлагали на Коновалова большие надежды, верили его обещаниям. Но они не оправдались.
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Напомним, согласно опросу, жители Хакасии (55%) хотят отставки Валентина Коновалова. Республика стала единственным регионом СФО, где большинство людей высказались за смену губернатора.
ТАСС / Феоктистов Дмитрий