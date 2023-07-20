Родители девочки из США засудили McDonald's на $800 тысяч из-за ожога наггетсом

800 тысяч долларов удалось отсудить семье девочки, которая получила ожог второй степени из-за горячего наггетса в американском "Макдоналдсе" (McDonald's). Об этом сообщил телеканал CBS NEWS со ссылкой на постановление суда присяжных заседателей в округе Браурард (штат Флорида).

К слову, семья пострадавшей требовала от компании 15 миллионов долларов, но в результате они оказались довольны решением присяжных, которые вынесли "справедливое решение", как отметила мама девочки. В 2019 году она заказала "Хэппи мил" с пачкой куриных нагеттсов для своей дочери, которой на тот момент было четыре года. Сама малышка находилась на заднем сиденье машины. Один наггетс выпал из коробки и застрял между сиденьем и ногой девочки примерно на две минуты. В результате она получила ожог, а на бедре остался шрам.

При ожоге второй степени чаще всего возникает гипертермия, припухлость, покраснение поражённого участка. Возможно образование пузырьков с жидкостью.

Напомним, что в мае москвичка отсудила у сети ресторанов быстрого питания "Вкусно — и точка" 30 тысяч рублей за травму головы после падения на неё металлической конструкции. А вот сеть "Тануки" отсудила у лидера "Мужского государства"* 158 тысяч рублей после нападок на их рестораны в Сети: в Интернете размещались призывы к нанесению убытка заведениям. Пользователи оформляли заказы, а затем отказывались от них.