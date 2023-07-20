Совфед хочет распространить статус ветерана боевых действий на сотрудников МЧС в зоне СВО
Сотрудникам МЧС в зоне специальной военной операции предложили предоставить статус ветерана боевых действий. Об этом стало известно журналистам из проекта постановления Совета Федерации по итогам правительственного часа с участием министра чрезвычайных ситуаций Александра Куренкова.
Кроме того, кабмину предлагается предусмотреть установление ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия службы сотрудникам Федеральной противопожарной службы, находящимся на территории новых регионов. А ещё сотрудников МЧС, работающих на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, предлагается обеспечить жильём.
Напомним, что по состоянию на середину июня более 133 тысяч участников СВО уже получили статус ветерана боевых действий, что даёт им право на социальную поддержку. Лайф также рассказывал о том, что с начала СВО более десяти тысяч военнослужащих в России получили выплаты за личное уничтожение или захват военной техники ВСУ.
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