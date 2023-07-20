Совфед хочет распространить статус ветерана боевых действий на сотрудников МЧС в зоне СВО

Сотрудникам МЧС в зоне специальной военной операции предложили предоставить статус ветерана боевых действий. Об этом стало известно журналистам из проекта постановления Совета Федерации по итогам правительственного часа с участием министра чрезвычайных ситуаций Александра Куренкова.

Кроме того, кабмину предлагается предусмотреть установление ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия службы сотрудникам Федеральной противопожарной службы, находящимся на территории новых регионов. А ещё сотрудников МЧС, работающих на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, предлагается обеспечить жильём.