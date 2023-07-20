Регион

Уведомления отключены

20 июля, 16:20

Совфед хочет распространить статус ветерана боевых действий на сотрудников МЧС в зоне СВО

Сотрудникам МЧС в зоне специальной военной операции предложили предоставить статус ветерана боевых действий. Об этом стало известно журналистам из проекта постановления Совета Федерации по итогам правительственного часа с участием министра чрезвычайных ситуаций Александра Куренкова.

Кроме того, кабмину предлагается предусмотреть установление ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия службы сотрудникам Федеральной противопожарной службы, находящимся на территории новых регионов. А ещё сотрудников МЧС, работающих на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, предлагается обеспечить жильём.

Спасательный центр МЧС России создадут в Запорожской области

Спасательный центр МЧС России создадут в Запорожской области

Напомним, что по состоянию на середину июня более 133 тысяч участников СВО уже получили статус ветерана боевых действий, что даёт им право на социальную поддержку. Лайф также рассказывал о том, что с начала СВО более десяти тысяч военнослужащих в России получили выплаты за личное уничтожение или захват военной техники ВСУ.

Обложка ©

Shutterstock

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Совет Федерации
  • МЧС России
  • Специальная военная операция на Украине

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров