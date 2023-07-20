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20 июля, 19:56
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Залужный позвонил американскому генералу и заявил об "успехах" ВСУ

Залужный доложил генералу США Милли об "успехах" ВСУ на нескольких направлениях

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил в телефонном разговоре председателю Объединённого комитета начальников штабов США генералу Марку Милли об "успехах" украинских военных на поле боя. Об этом он сам сообщил в телеграм-канале.

"Провёл телефонный разговор с главой Объединённого комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Подробно рассказал об оперативной обстановке по всей линии фронта", — заявил Залужный.

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По его словам, украинские силы "ведут успешные бои на нескольких направлениях", несмотря на минные поля, противотанковые заграждения и систему огневого поражения.

Ранее стало известно, что ВСУ начали применять кассетные боеприпасы, надеясь прорвать глухую оборону ВС РФ. В Белом доме уже прокомментировали информацию, раскрыв некоторые детали.

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Юлия Коновалова
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