Залужный позвонил американскому генералу и заявил об "успехах" ВСУ
Залужный доложил генералу США Милли об "успехах" ВСУ на нескольких направлениях
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил в телефонном разговоре председателю Объединённого комитета начальников штабов США генералу Марку Милли об "успехах" украинских военных на поле боя. Об этом он сам сообщил в телеграм-канале.
"Провёл телефонный разговор с главой Объединённого комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Подробно рассказал об оперативной обстановке по всей линии фронта", — заявил Залужный.
По его словам, украинские силы "ведут успешные бои на нескольких направлениях", несмотря на минные поля, противотанковые заграждения и систему огневого поражения.
Ранее стало известно, что ВСУ начали применять кассетные боеприпасы, надеясь прорвать глухую оборону ВС РФ. В Белом доме уже прокомментировали информацию, раскрыв некоторые детали.