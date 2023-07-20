В Херсоне разрушили надежды ВСУ высадить десант на левобережье Днепра
Владимир Сальдо: ВСУ не смогут высадить десант на сузившемся участке Днепра
ВСУ не могут использовать сужение реки Днепр после подрыва Каховской ГЭС, так как оно случилось не у Херсона, а выше по течению. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, украинские военные по указке своих кукловодов из-за океана пытаются провести высадку немногочисленного десанта на левый берег, используя уменьшение ширины Днепра. Вот только река сузилась только выше Каховской ГЭС, а у Херсона и ниже по течению осталась в прежних объёмах. Поэтому никаких изменений оперативно-тактической обстановки для Российской армии в связи с обмелением Днепра нет.
"Наши, со своей стороны, всё более чётко понимают, что, возможно, будет, и против любых таких проявлений есть спланированное противодействие", — заключил глава региона.
Напомним, 6 июня после обстрела ВСУ дамба Каховской ГЭС оказалась разрушена, в результате затопило 35 населённых пунктов Херсонской области, в том числе Новую Каховку. Трагедия унесла жизни 55 человек. МЧС оценило ущерб от катастрофы в 1,2 миллиарда рублей. Сальдо констатировал, что из-за ЧП Каховского водохранилища фактически больше нет, это подтвердил и глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута.
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