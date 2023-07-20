ВСУ не могут использовать сужение реки Днепр после подрыва Каховской ГЭС, так как оно случилось не у Херсона, а выше по течению. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, украинские военные по указке своих кукловодов из-за океана пытаются провести высадку немногочисленного десанта на левый берег, используя уменьшение ширины Днепра. Вот только река сузилась только выше Каховской ГЭС, а у Херсона и ниже по течению осталась в прежних объёмах. Поэтому никаких изменений оперативно-тактической обстановки для Российской армии в связи с обмелением Днепра нет.