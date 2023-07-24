Международный день заботы о себе, День флориста, Ольгин день: праздники и приметы 24 июля Сегодня, 24 июля 2023 года, в России и других странах отмечается "праздник имени себя", цель которого — призвать всех следить за здоровьем. Также на этот день в России выпадают два профессиональных праздника. 23 июля, 21:01 24 июля 2023 года — Международный день заботы о себе. Фото © Freepik

Международный день заботы о себе

В понедельник, 24 июля 2023 года, в России и других странах отмечают такой праздник, как Международный день заботы о себе (International Self-Care Day). Несколько фактов о нём: был учреждён в 2011 году;

инициатор — Международный фонд заботы о себе;

отмечается ежегодно 24 июля, дата не смещается;

в этот день проходят форумы и другие события, посвящённые его теме.

Международный фонд заботы о себе (International Self-Care Foundation), который основал сегодняшний праздник, — это некоммерческая британская компания. Её цель — разработка методик и практик, которые помогли бы людям лучше заботиться о своём физическом и психическом здоровье, жить дольше.

Принцип самопомощи, о котором говорят в фонде, строится на том, что в первую очередь сам человек может и должен заниматься собой. Сторон тут много. Это и расширение своих знаний о здоровье, и переход на здоровое питание, отказ от вредных привычек, полноценный сон, достаточная физическая активность, снятие стрессов.

Российские медики также знают о Международном дне заботы о себе. К этой дате бывают приурочены различные акции, цель которых — направить человека на путь здорового образа жизни.

День флориста

24 июля 2023 года в России отмечают День флориста. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Также сегодня, 24 июля 2023 года, в России отмечается профессиональный праздник — День флориста. Рассказываем о нём: российский профессиональный праздник;

официально не зарегистрирован;

отмечается ежегодно 24 июля, дата не смещается;

учреждён Флористическим союзом России в 2009 году;

в этот день флористы проводят выставки и мастер-классы.

Этот праздник в России было решено отмечать именно 24 июля, потому что Флористический союз России в эту дату в 2009 году представил требования к квалификации флориста, рекомендации к внедрению государственных стандартов.

Работа флориста очень творческая, это не просто труд, но ещё и искусство. Составление цветочных композиций требует немало знаний, но и без вдохновения тут никак. Конечным результатом должна стать красота букета, способная привлечь внимание, подарить яркие эмоции. Можно сказать, что работа флориста — приносить радость через букеты, композиции из цветов.

Специальности этой не одна тысяча лет. Ещё жители Древнего Египта украшали цветами храмы, дворцы и дома. Плетение венков, составление букетов было востребовано и в Древней Греции. Особо расцвела эта профессия, когда появилась традиция дарить на праздники букеты. Считается, что ей всего пара веков.

День кадастрового инженера

24 июля 2023 года — День кадастрового инженера. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Ещё один профессиональный праздник, выпадающий в России на 24 июля 2023 года, — День кадастрового инженера. Рассказываем о нём: отмечается ежегодно 24 июля, дата не смещается;

празднуется в России неофициально с 2008 года;

приурочен к принятию 24 июля 2007 года закона "О государственном кадастре недвижимости".

Несмотря на то что у самой этой профессии многовековая история, формально она относительно молодая. Именно в том законе от 2007 года было введено понятие "кадастровый инженер". Этот документ в целом значительно изменил систему учёта недвижимости в России. Сейчас без кадастровых инженеров не решить важные земельно-имущественные вопросы. Количество сделок с участками, жильём растёт из года в год, а значит, услуги этих специалистов очень востребованы.

Кадастровый инженер может сделать технический план объекта недвижимости, провести межевание, перенести результаты на бумагу. Также он может провести землеустроительную экспертизу. Чтобы заниматься всем этим, необходимо получить квалификационный аттестат, ведь требования к таким специалистам высокие. Сейчас в России в специальный реестр внесено около 40 тысяч кадастровых инженеров. Сегодня они отмечают профессиональный праздник, к которому обычно приурочены семинары, конференции для работников этой сферы. Также звучат поздравления от руководства и коллег.

День памяти святой равноапостольной княгини Ольги

Проповедь Святейшего Патриарха в день памяти святой княгини Ольги. Видео © YouTube / russianchurch

Русская православная церковь 24 июля отмечает день памяти святой равноапостольной княгини Ольги. У неё особое место в истории России: правила Киевской Русью с 945 по 962 год;

была регентом при малолетнем сыне Святославе после гибели мужа Игоря Рюриковича;

первая из правителей Руси, кто принял христианство;

в православной церкви почитается как равноапостольная, то есть равная апостолу;

её память Церковь чтит 24 июля по григорианскому и 11 июля по юлианскому календарю.

Согласно самой ранней древнерусской летописи "Повесть временных лет", Ольга была из Пскова. В некоторых источниках говорится, что она была дочерью Вещего Олега. Княгиня приняла крещение в Константинополе осенью 957 года, получила имя Елена. Вернувшись в Киев, много сделала для проповеди христианства, была родоначальницей строительства каменных православных храмов. Княгиня молилась о том, чтобы Русь приняла христианство, что впоследствии произошло во времена правления её внука князя Владимира.

Спустя века, в 1547 году, Ольга была причислена к лику равноапостольных святых. Ещё только пять женщин в христианской истории удостоились такой чести. Это Мария Магдалина, первомученица Фёкла, царица Елена Равноапостольная, просветительница Грузии Нина и мученица Апфия. В этот день в храмах произносятся молитвы, посвящённые "начальнице веры" Ольге.

Приметы 24 июля

Ольгин день

В народе же в честь княгини говорили, что это Ольгин день. Ещё его называли Ольга Страдница, потому что на этот период приходится разгар полевых работ. Как и в некоторые другие летние дни, в этот праздник нужно было утром пройтись по росе. Считалось, что она даст здоровье и силу. Женщины умывались росой, чтобы сохранить красоту. Ещё нужно было обязательно сходить в церковь и помолиться перед иконой Ольги. Так как святую очень почитали, было не принято в день её памяти ссориться и ругаться. Работать можно было, а детей отправляли в лес за ягодами и травами.

Приметы на Ольгин день

Раскатистый гром — улов будет хорошим.

Много росы — огурцов будет мало.

Хорошая погода — урожай зерновых будет богатым.

Обилие мошкары — осенью грибов будет много.

Именинники 24 июля

24 июля 2023 года именины у российской актрисы Ольги Кабо. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Сегодня, 24 июля 2023 года, именины у обладателей следующих имён. Православные: Ольга;

Аркадий;

Елена. Католические: Кристина. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев