День следователя, памяти Высоцкого, Прокл-плакальщик: Какие праздники и приметы 25 июля
Во вторник, 25 июля 2023 года, в России отмечается несколько профессиональных праздников. Так, мы чествуем работников правоохранительных органов двух специальностей. А также это день памяти одного из самых ярких советских артистов, легенды авторской песни.
25 июля — День памяти Владимира Высоцкого. Фото © ТАСС / Артем Геодакян
День памяти Владимира Высоцкого
Сегодня, 25 июля 2023 года, в России и других странах отмечается день памяти советского певца, поэта и актёра, настоящей легенды сцены — Владимира Высоцкого. Вот несколько фактов об этом событии:
- В году есть два дня памяти Высоцкого: 25 января (день его рождения) и 25 июля (день смерти);
- Официально эти даты не утверждены;
- В эти дни проходят посвящённые творчеству Высоцкого концерты, выставки, встречи.
Владимир Высоцкий родился в 1938 году, а умер в 1980-м. Он автор исполнитель более 600 песен, в том числе таких широко известных как "Баллада о борьбе", "Песня о друге", "Большой Каретный", "Кони привередливые". Высоцкий служил в Московском театре драмы и комедии на Таганке, снимался в фильмах. Его талант проявился в таких картинах как "Место встречи изменить нельзя", "Плохой хороший человек" и многих других.
Владимир Высоцкий - Мы вращаем Землю. Видео © YouTube / Владимир Высоцкий
Владимир Высоцкий — лауреат Государственной премии СССР. Но куда больше он был награждён народной любовью. Песни Высоцкого в Советском Союзе переписывали с плёнку на плёнку, передавали послушать из рук в руки. Он простыми словами мог раскрыть и боль и счастье простых людей. Даже сейчас, спустя 43 года после кончины артиста, его песни актуальны и востребованы. Не случайно опрос, проведённый ВЦИОМ, показал, что Высоцкого ставят на второе место в числе русских кумиров 20 века, сразу после Юрия Гагарина.
День сотрудника органов следствия России
25 отмечается День сотрудника органов следствия России. Фото © sledcom.ru
Также во вторник, 25 июля 2023 года, в России отмечается профессиональный праздник — День сотрудника органов следствия Российской Федерации. Рассказываем о нём:
- Это официальный российский профессиональный праздник;
- Учреждён постановлением правительства РФ от 2013 года;
- Отмечается с 2014 года ежегодно 25 июля, дата не смещается;
- Нерабочим не является, если не выпадает на выходной;
- Это праздник сотрудников Следственного комитета РФ, следственных подразделений МВД и ФСБ.
Дискуссия о том, чтобы учредить единый профессиональный праздник работников следствия, велась давно. Единый праздник для следователей СК РФ, МВД и ФСБ было решено на основании проекта, подготовленного Следственным комитетом.
Дата праздник не случайна. В этот день в 1713 году был издан указ Петра I "О создании следственной канцелярии гвардии майора М. И. Волконского". Её считают первым в России государственным органом, подчинённым напрямую главе государства, наделённым полномочиями проводить предварительные следствие. Сейчас преемником той канцелярии является Следственный комитет РФ. В его подразделениях сегодня и проходят основные праздничные мероприятия. Отличившимся сотрудникам вручают ведомственные медали, а также чествуют ветеранов.
День речной полиции России
25 июля — День речной полиции России. Фото © Агентство "Москва"
Ещё один профессиональный праздник отмечается в России 25 июля 2023 года: День речной полиции. Предлагаем узнать о нём больше:
- Ежегодно отмечается 25 июля, дата не смещается;
- Не рабочим днём не является, если не выпадает на выходной;
- Был учреждён во времена СССР, в современной истории переименован.
История российской речной полиции берёт начало ещё в середине 19 века, когда в Санкт-Петербурге было создано подразделение, задачей которого стало наблюдение за порядком на водных пространствах столицы. В том числе речная полиция следила, чтобы "берега рек и протоков были хорошо укреплены, …чтобы шаланды от мостов близко не ставили…".
После Революции 1917 года полиция была ликвидирован и на смену ей пришла новая структура — милиция. 25 июля 1918 года был издан декрет Совета Народных Комиссаров “Об учреждении речной милиции”. Эту дату теперь и считают днём рождения речной полиции современной России. Обратное переименование, как самой службы, так и праздника, произошло в 2011 года, когда милиционеры в нашей стране превратились в полицейских.
Сейчас подразделения, которые следят за порядком на реках, входят в состав управлений на транспорте МВД по федеральным округам, а также межрегиональных линейных управлений МВД на транспорте. Среди задач речной полиции — борьба с преступность, браконьерами, выявление правонарушителей.
День зубного техника
25 июля отмечается День зубного техника. Фото © Freepik / prostooleh
А вот День зубного техника, который также выпадает на 25 июля, уже праздник международный, его отмечают не только в России. Вот что о нём известно:
- Это неофициальный профессиональный праздник, известен в разных странах;
- Появился в начале 2000-х годов;
- Ежегодно отмечается 25 июля, дата не смещается;
- Считается, что приурочен к первым дням работы выпускников медвузов после сдачи экзаменов;
- Отмечается в профессиональных коллективах и акциями от стоматологических клиник.
Зубных техников часто путают с другими работниками стоматологической клиники. В отличие от них, зубные техники с пациентами не работают. Их царство — лаборатории, где они в координации с лечащими врачами-стоматологами создают протезы зубов, костей лицевого скелета. Сейчас в их распоряжении богатые достижения химической промышленности, точные электронные приборы и инструменты. Их работа сродни труду часовщика или ювелира — настолько важна скрупулёзность и внимание к деталям.
Во многом благодаря зубным техникам многие россияне могут похвалиться ровной лучезарной улыбкой. Только в одной Москве за год эти специалисты изготавливают сотни тысяч зубных протезов. Представители данной профессии заслужили, без сомнения, свой отдельный праздник – День зубного техника. Хоть он пока и неофициальный, сегодня они получают поздравления.
Именинники 25 июля
25 июля именины у актрисы Марии Мироновой. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
Сегодня, 25 июля, именины у обладетелей следующих замечательных имён:
Православные:
- Антон;
- Арсений;
- Вероника;
- Гавриил;
- Иван;
- Мария;
- Михаил;
- Фёдор.
Католические:
- Христофор;
- Яков.
Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!
Приметы 25 июля
День Прокла-плакальщика
Православная церковь 25 июля чтит память святых мучеников Прокла и Илария. Они пострадали во время гонений на христиан в начале второго века. Правитель Максим повелел его за проповедование вывезти за город, привязать к столбу и расстрелять из луков. Когда Прокла везли на казнь, его встретил племянник Иларий. Он обнял дядю и сказал, что тоже христианин, за что тут же был арестован. Илария казнини через отрубание головы через три после убийства Прокла. Их христиане похоронили в одной могиле, и изображают мучеников теперь везде вместе.
В народе же день 24 июля получил название Проклов или Прокл-плакальщик, а ещё Великие росы. На Руси считали, что роса в эту дату особо обильная. Её стремились собрать, так как считали целебной. Для этого расстилали ткань на траве, а затем выжимали её над посудой. Считалось, что умывание этой водой избавляет от болезней. В этот день нельзя было тяжело трудиться под страхом тяжёлого недуга.
Приметы на Прокла-плакальщика
- Утром на Прокла обильная роса — погода будет тёплой и ясной;
- Нет росы - ждать дождей и похолодания;
- Много грибов уродилось - быть зною;
- На Прокла тепло — осень будет сухой и тёплой;
- Похолодало — осени быть дождливой и снежной.