День следователя, памяти Высоцкого, Прокл-плакальщик: Какие праздники и приметы 25 июля

День памяти Владимира Высоцкого

Сегодня, 25 июля 2023 года, в России и других странах отмечается день памяти советского певца, поэта и актёра, настоящей легенды сцены — Владимира Высоцкого. Вот несколько фактов об этом событии: В году есть два дня памяти Высоцкого: 25 января (день его рождения) и 25 июля (день смерти);

Официально эти даты не утверждены;

В эти дни проходят посвящённые творчеству Высоцкого концерты, выставки, встречи.

Владимир Высоцкий родился в 1938 году, а умер в 1980-м. Он автор исполнитель более 600 песен, в том числе таких широко известных как "Баллада о борьбе", "Песня о друге", "Большой Каретный", "Кони привередливые". Высоцкий служил в Московском театре драмы и комедии на Таганке, снимался в фильмах. Его талант проявился в таких картинах как "Место встречи изменить нельзя", "Плохой хороший человек" и многих других.

Владимир Высоцкий - Мы вращаем Землю. Видео © YouTube / Владимир Высоцкий

Владимир Высоцкий — лауреат Государственной премии СССР. Но куда больше он был награждён народной любовью. Песни Высоцкого в Советском Союзе переписывали с плёнку на плёнку, передавали послушать из рук в руки. Он простыми словами мог раскрыть и боль и счастье простых людей. Даже сейчас, спустя 43 года после кончины артиста, его песни актуальны и востребованы. Не случайно опрос, проведённый ВЦИОМ, показал, что Высоцкого ставят на второе место в числе русских кумиров 20 века, сразу после Юрия Гагарина.

День сотрудника органов следствия России

25 отмечается День сотрудника органов следствия России. Фото © sledcom.ru

Также во вторник, 25 июля 2023 года, в России отмечается профессиональный праздник — День сотрудника органов следствия Российской Федерации. Рассказываем о нём: Это официальный российский профессиональный праздник;

Учреждён постановлением правительства РФ от 2013 года;

Отмечается с 2014 года ежегодно 25 июля, дата не смещается;

Нерабочим не является, если не выпадает на выходной;

Это праздник сотрудников Следственного комитета РФ, следственных подразделений МВД и ФСБ.

Дискуссия о том, чтобы учредить единый профессиональный праздник работников следствия, велась давно. Единый праздник для следователей СК РФ, МВД и ФСБ было решено на основании проекта, подготовленного Следственным комитетом.

Дата праздник не случайна. В этот день в 1713 году был издан указ Петра I "О создании следственной канцелярии гвардии майора М. И. Волконского". Её считают первым в России государственным органом, подчинённым напрямую главе государства, наделённым полномочиями проводить предварительные следствие. Сейчас преемником той канцелярии является Следственный комитет РФ. В его подразделениях сегодня и проходят основные праздничные мероприятия. Отличившимся сотрудникам вручают ведомственные медали, а также чествуют ветеранов.

День речной полиции России

25 июля — День речной полиции России. Фото © Агентство "Москва"

Ещё один профессиональный праздник отмечается в России 25 июля 2023 года: День речной полиции. Предлагаем узнать о нём больше: Ежегодно отмечается 25 июля, дата не смещается;

Не рабочим днём не является, если не выпадает на выходной;

Был учреждён во времена СССР, в современной истории переименован.

История российской речной полиции берёт начало ещё в середине 19 века, когда в Санкт-Петербурге было создано подразделение, задачей которого стало наблюдение за порядком на водных пространствах столицы. В том числе речная полиция следила, чтобы "берега рек и протоков были хорошо укреплены, …чтобы шаланды от мостов близко не ставили…".

После Революции 1917 года полиция была ликвидирован и на смену ей пришла новая структура — милиция. 25 июля 1918 года был издан декрет Совета Народных Комиссаров “Об учреждении речной милиции”. Эту дату теперь и считают днём рождения речной полиции современной России. Обратное переименование, как самой службы, так и праздника, произошло в 2011 года, когда милиционеры в нашей стране превратились в полицейских.

Сейчас подразделения, которые следят за порядком на реках, входят в состав управлений на транспорте МВД по федеральным округам, а также межрегиональных линейных управлений МВД на транспорте. Среди задач речной полиции — борьба с преступность, браконьерами, выявление правонарушителей.

День зубного техника

25 июля отмечается День зубного техника. Фото © Freepik / prostooleh

А вот День зубного техника, который также выпадает на 25 июля, уже праздник международный, его отмечают не только в России. Вот что о нём известно: Это неофициальный профессиональный праздник, известен в разных странах;

Появился в начале 2000-х годов;

Ежегодно отмечается 25 июля, дата не смещается;

Считается, что приурочен к первым дням работы выпускников медвузов после сдачи экзаменов;

Отмечается в профессиональных коллективах и акциями от стоматологических клиник.

Зубных техников часто путают с другими работниками стоматологической клиники. В отличие от них, зубные техники с пациентами не работают. Их царство — лаборатории, где они в координации с лечащими врачами-стоматологами создают протезы зубов, костей лицевого скелета. Сейчас в их распоряжении богатые достижения химической промышленности, точные электронные приборы и инструменты. Их работа сродни труду часовщика или ювелира — настолько важна скрупулёзность и внимание к деталям.

Во многом благодаря зубным техникам многие россияне могут похвалиться ровной лучезарной улыбкой. Только в одной Москве за год эти специалисты изготавливают сотни тысяч зубных протезов. Представители данной профессии заслужили, без сомнения, свой отдельный праздник – День зубного техника. Хоть он пока и неофициальный, сегодня они получают поздравления.

Именинники 25 июля

25 июля именины у актрисы Марии Мироновой. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Сегодня, 25 июля, именины у обладетелей следующих замечательных имён: Православные: Антон;

Арсений;

Вероника;

Гавриил;

Иван;

Мария;

Михаил;

Фёдор. Католические: Христофор;

Яков. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Приметы 25 июля

День Прокла-плакальщика

Православная церковь 25 июля чтит память святых мучеников Прокла и Илария. Они пострадали во время гонений на христиан в начале второго века. Правитель Максим повелел его за проповедование вывезти за город, привязать к столбу и расстрелять из луков. Когда Прокла везли на казнь, его встретил племянник Иларий. Он обнял дядю и сказал, что тоже христианин, за что тут же был арестован. Илария казнини через отрубание головы через три после убийства Прокла. Их христиане похоронили в одной могиле, и изображают мучеников теперь везде вместе.

В народе же день 24 июля получил название Проклов или Прокл-плакальщик, а ещё Великие росы. На Руси считали, что роса в эту дату особо обильная. Её стремились собрать, так как считали целебной. Для этого расстилали ткань на траве, а затем выжимали её над посудой. Считалось, что умывание этой водой избавляет от болезней. В этот день нельзя было тяжело трудиться под страхом тяжёлого недуга.

Приметы на Прокла-плакальщика