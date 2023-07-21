Путин заявил о сильной изношенности жилья в некоторых городах Арктической зоны

В некоторых городах за Полярным кругом изношенность жилья и коммунальной инфраструктуры достигает 70%. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Здесь накопились и большие проблемы, которые, безусловно, требуют нашего особого внимания. Например, изношенность коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда даже в крупных городах Заполярья достигает 70%", — пояснил глава государства в ходе совещания по развитию Арктической зоны.

Путин также добавил, что с помощью некоторых принятых ранее решений в течение последних трёх лет удалось достичь определённых результатов. Например, в Североморске построен лицей на 1200 мест, в Заозёрске — физкультурный комплекс с бассейном, а в военном городке Спутник отремонтировано здание с библиотекой и детской школой искусств.