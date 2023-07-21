В московском загсе рассказали, как часто молодожёны говорят "нет" на церемониях

Начальник Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханёва рассказала, как часто молодожёны отрицательно отвечают на вопрос ведущей церемонии об искренности и взаимности их намерений.

"Как правило, непосредственно на церемонии регистрации брака мы не сталкиваемся с подобными ситуациями. Если молодожёны передумали вступать в брак или решили перенести церемонию, они просто не приходят на регистрацию брака в назначенный день. Причины неявки на регистрацию не выясняются", — сказала она в беседе с RT.

Однако, отметила Уханёва, бывает, что на соответствующий вопрос один из супругов говорит что-то вроде: "Нет, я не могу сказать "нет". Или, как было популярно несколько лет назад: "Нет" мне не позволит сказать моё сердце, поэтому я говорю "да". В таких случаях все начинают волноваться, а ведущая должна переспросить молодожёнов и получить однозначный положительный ответ или прервать церемонию.

Как отметила начальник управления, ведущая церемонии должна помимо создания праздника оказать молодожёнам государственную услугу, чему необходимо учиться. Для этого сотрудники загсов проходят обучение в Университете Правительства Москвы по ведению торжественных церемоний с использованием VR-технологий.

"В виртуальной реальности ведущие отрабатывают алгоритмы поведения в нештатных ситуациях. Например, если один из будущих супругов говорит "нет". <...> [Или] как вести себя, если на церемонию врывается бывший молодой человек невесты, гости мешают проведению церемонии или кому-то из гостей стало плохо", — добавила Уханёва.

Самое интересное, отметила она, происходит в случае выбора неправильного ответа: актёры начинают реалистично отыгрывать скандал и возмущение, что заставит тренирующегося понять свою ошибку.