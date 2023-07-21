Проректор признал превосходство советской системы образования перед Болонской

Большинство россиян считают самым идеальным форматом обучения в нашей стране советскую систему образования с пятилетним специалитетом. Такого же мнения придерживается и первый проректор Российского государственного социального университета (РГСУ) Джомарт Алиев.

"Я вместе с теми двумя третями, которые считают советскую систему идеальной. Она даже не только для нас, она в определённом смысле и более глобально была прекрасна. И давала результат", — приводит его слова радио "Комсомольская правда".

Он уверен, что с точки зрения государственного смысла система была прекрасна: в те времена создавали созидательно, обучали тех, кто в достаточно сложных внешних условиях двигался солидарно, вместе, и двигал страну вперёд.