Проректор признал превосходство советской системы образования перед Болонской
Проректор Алиев назвал прекрасной советскую систему образования
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Большинство россиян считают самым идеальным форматом обучения в нашей стране советскую систему образования с пятилетним специалитетом. Такого же мнения придерживается и первый проректор Российского государственного социального университета (РГСУ) Джомарт Алиев.
"Я вместе с теми двумя третями, которые считают советскую систему идеальной. Она даже не только для нас, она в определённом смысле и более глобально была прекрасна. И давала результат", — приводит его слова радио "Комсомольская правда".
Он уверен, что с точки зрения государственного смысла система была прекрасна: в те времена создавали созидательно, обучали тех, кто в достаточно сложных внешних условиях двигался солидарно, вместе, и двигал страну вперёд.
Говоря о других системах обучения, в том числе Болонской (бакалавриат и магистратура), Алиев подчеркнул, что это не более чем механизм, обеспечивающий академическую мобильность. По его словам, она никакой ценности не представляет, лишь даёт возможность устранить возникающие в процессе обучения ошибки.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин предложил вернуться к базовой для нашей страны системе подготовки в вузах, подразумевающей срок обучения от четырёх до шести лет. Глава государства отметил, что на сегодняшний день необходим синтез всего лучшего, что было в советской системе образования и опыта последних десятилетий. При этом в Рособрнадзоре заверили, что ЕГЭ после отказа от Болонской системы отменять не планируется.