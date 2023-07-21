Мужчина с ножом ранил трёх человек у психбольницы в Копенгагене

Мужчина в Копенгагене напал с ножом на прохожих. Это случилось неподалёку от психиатрической клиники Glostrup, пострадало три человека, их доставили в больницу с ножевыми ранами. Подробности о нападении сообщила местная полиция.

"Три человека были доставлены в больницу с ножевыми ранениями. Задержан подозреваемый — 41-летний мужчина", — сказано в сообщении.