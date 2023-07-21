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21 июля, 17:14

Мужчина с ножом ранил трёх человек у психбольницы в Копенгагене

Мужчина в Копенгагене напал с ножом на прохожих. Это случилось неподалёку от психиатрической клиники Glostrup, пострадало три человека, их доставили в больницу с ножевыми ранами. Подробности о нападении сообщила местная полиция.

"Три человека были доставлены в больницу с ножевыми ранениями. Задержан подозреваемый — 41-летний мужчина", сказано в сообщении.

Информацию о состоянии пострадавших, имени нападавшего, а также его мотивах правоохранители не приводят. Его допросят позже для решения по поводу мер пресечения.

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А в департаменте Верхняя Савойя на юго-востоке Франции шестеро детей и один взрослый пострадали в результате нападения мужчины с ножом. Злоумышленник был оперативно задержан, его поместили в камеру для склонных к суициду.

Обложка ©

Shutterstock

Юрий Лысенко
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