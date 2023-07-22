Движение по Крымскому мосту восстановлено

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении телеграм-канала, где можно узнать всю актуальную информацию о ситуации на мосту и подъездах к нему.

Как мы уже рассказывали, что рано утром 17 июля на Крымском мосту произошёл теракт. Объект атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата, из-за чего повредилось дорожное полотно. Согласно одной из версий, удар нанесли морские дроны, которые сбросили с обычных гражданских судов. По данным хакеров, в операции могли участвовать два судна — Beks Loyal и Khudayar Yusifzade.