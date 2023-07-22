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22 июля, 09:00

Движение по Крымскому мосту восстановлено

Движение по Крымскому мосту восстановлено после временного перекрытия. Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский мост: оперативная информация".

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении телеграм-канала, где можно узнать всю актуальную информацию о ситуации на мосту и подъездах к нему.

Аксёнов сообщил о новой попытке атаки украинских дронов на Крым

Аксёнов сообщил о новой попытке атаки украинских дронов на Крым

Как мы уже рассказывали, что рано утром 17 июля на Крымском мосту произошёл теракт. Объект атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата, из-за чего повредилось дорожное полотно. Согласно одной из версий, удар нанесли морские дроны, которые сбросили с обычных гражданских судов. По данным хакеров, в операции могли участвовать два судна — Beks Loyal и Khudayar Yusifzade.

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Николь Вербер
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