На Крымской железной дороге приостановлено движение

Движение по Крымской железной дороге приостановлено для минимизации рисков после атаки дрона ВСУ на Красногвардейский район и детонации на складе боеприпасов. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

"Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. <…> Для минимизации рисков также решено приостановить движение на Крымской железной дороге", — написал глава республики в своём телеграм-канале.