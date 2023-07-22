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22 июля, 09:56

На Крымской железной дороге приостановлено движение

Аксёнов: Движение по Крымской железной дороге приостановили в целях безопасности

Движение по Крымской железной дороге приостановлено для минимизации рисков после атаки дрона ВСУ на Красногвардейский район и детонации на складе боеприпасов. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

"Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. <…> Для минимизации рисков также решено приостановить движение на Крымской железной дороге", — написал глава республики в своём телеграм-канале.

Движение по Крымскому мосту восстановлено

Движение по Крымскому мосту восстановлено

В субботу утром Аксёнов сообщил, что дроны ВСУ попытались атаковать объекты в Красногвардейском районе Крыма. Сотрудники МЧС и все профильные службы находятся на местах. Позднее глава республики сообщил о детонации на складе боеприпасов в Крыму после атаки украинского дрона. В регионе также проводится эвакуация населения в радиусе пяти километров от эпицентра.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Ирина Фальке
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