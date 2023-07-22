На Крымской железной дороге приостановлено движение
Аксёнов: Движение по Крымской железной дороге приостановили в целях безопасности
Движение по Крымской железной дороге приостановлено для минимизации рисков после атаки дрона ВСУ на Красногвардейский район и детонации на складе боеприпасов. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
"Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. <…> Для минимизации рисков также решено приостановить движение на Крымской железной дороге", — написал глава республики в своём телеграм-канале.
В субботу утром Аксёнов сообщил, что дроны ВСУ попытались атаковать объекты в Красногвардейском районе Крыма. Сотрудники МЧС и все профильные службы находятся на местах. Позднее глава республики сообщил о детонации на складе боеприпасов в Крыму после атаки украинского дрона. В регионе также проводится эвакуация населения в радиусе пяти километров от эпицентра.
ТАСС / Сергей Мальгавко