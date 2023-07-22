Регион

Уведомления отключены

22 июля, 12:55

Макрон сменил начальника штаба ВМС Франции

Макрон назначил новым начальником штаба ВМС Франции Николя Вожура

Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил новым главой штаба военно-морских сил республики Николя Вожура, следует из документа, опубликованного на официальном сайте французского правительства. Он вступит в должность с сентября.

"Президент республики в соответствии с докладом премьер-министра [Элизабет Борн] и министра вооружённых сил [Себастьяна Лекорню], с учётом конституции, в частности ст. 13, заслушав совет министров, постановляет <...> назначить господина вице-адмирала эскадры Николя Вожура главой штаба военно-морских сил начиная с 1 сентября 2023 года", — говорится в указе.

Вожура займёт место Пьера Вандье, который в соответствии с тем же указом назначен заместителем начальника Генштаба ВС Франции.

СМИ узнали детали новейшего мирного плана Макрона и Моди по Украине

СМИ узнали детали новейшего мирного плана Макрона и Моди по Украине

Ранее в связи со скандальным фотосетом была отправлена в отставку госсекретарь Франции Марлен Шьяппа — она подверглась жёсткой критике за фотосессию и интервью в Playboy. В частности, политика осудила премьер-министр страны Элизабет Борн.

Обложка ©

Getty Images / Chesnot

Ирина Фальке
  • Новости
  • Франция
  • Эмманюэль Макрон
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров