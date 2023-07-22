Макрон сменил начальника штаба ВМС Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил новым главой штаба военно-морских сил республики Николя Вожура, следует из документа, опубликованного на официальном сайте французского правительства. Он вступит в должность с сентября.

"Президент республики в соответствии с докладом премьер-министра [Элизабет Борн] и министра вооружённых сил [Себастьяна Лекорню], с учётом конституции, в частности ст. 13, заслушав совет министров, постановляет <...> назначить господина вице-адмирала эскадры Николя Вожура главой штаба военно-морских сил начиная с 1 сентября 2023 года", — говорится в указе.

Вожура займёт место Пьера Вандье, который в соответствии с тем же указом назначен заместителем начальника Генштаба ВС Франции.