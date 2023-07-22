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Регион
Опубликовано 22 июля 2023, 16:08
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Грызлов указал на признаки подготовки Польши к масштабной агрессии

Посол Грызлов: Шаги Польши нельзя расценивать иначе как подготовку к агрессии

Действия властей Польши в последнее время нужно воспринимать не иначе как подготовку к масштабной агрессии в отношении Союзного государства. Об этом заявил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.

Так он прокомментировал заявления Польши о намерении нарастить своё военное присутствие на границе с Белоруссией и построить там новые оборонительные сооружения.

"С точки зрения военной науки последние шаги и заявления польских властей невозможно классифицировать иначе как подготовку к провокациям или более масштабным агрессивным действиям", — сказал Грызлов.

Дипломат отметил, что именно на это вчера указал президент России Владимир Путин, подчеркнув, что "Польша рассчитывает под натовским зонтиком вмешаться в конфликт на Украине, чтобы вернуть себе так называемые исторические территории, то есть Западную Украину, а возможно, и часть белорусских земель".

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Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что в НАТО приняли план переброски в страну 100 тысяч солдат, если для этого возникнет необходимость. Позднее польский министр национальной обороны Мариуш Блащак сообщил о планах разместить на границе с Белоруссией 96 вертолётов "Апач".

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Getty Images / Omar Marques

Ирина Фальке
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