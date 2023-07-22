Грызлов указал на признаки подготовки Польши к масштабной агрессии

Действия властей Польши в последнее время нужно воспринимать не иначе как подготовку к масштабной агрессии в отношении Союзного государства. Об этом заявил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.

Так он прокомментировал заявления Польши о намерении нарастить своё военное присутствие на границе с Белоруссией и построить там новые оборонительные сооружения.

"С точки зрения военной науки последние шаги и заявления польских властей невозможно классифицировать иначе как подготовку к провокациям или более масштабным агрессивным действиям", — сказал Грызлов.

Дипломат отметил, что именно на это вчера указал президент России Владимир Путин, подчеркнув, что "Польша рассчитывает под натовским зонтиком вмешаться в конфликт на Украине, чтобы вернуть себе так называемые исторические территории, то есть Западную Украину, а возможно, и часть белорусских земель".