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22 июля, 19:23

"Крылья Советов" в гостях обыграли "Ахмат" в первом туре РПЛ

Самарские "Крылья Советов" победили "Ахмат" в матче первого тура Российской премьер-лиги. Встреча состоялась в Грозном и завершилась со счётом 2:1.

На 13-й минуте первый точный удар нанёс форвард гостей Бенхамин Гарре. Удвоил преимущество самарцев Сергей Бабкин на 85-й, а уже в компенсированное время Гамид Агаларов отыграл один мяч, установив окончательный результат на табло.

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Ранее Лайф рассказывал, что "Зенит" с победы над "Пари НН" начал защиту титула чемпиона России по футболу. В другой встрече дня ЦСКА неожиданно уступил "Уралу" в Екатеринбурге.

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t.me / ПФК "Крылья Советов"

Артур Лапсаков
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