"Крылья Советов" в гостях обыграли "Ахмат" в первом туре РПЛ

Самарские "Крылья Советов" победили "Ахмат" в матче первого тура Российской премьер-лиги. Встреча состоялась в Грозном и завершилась со счётом 2:1.

На 13-й минуте первый точный удар нанёс форвард гостей Бенхамин Гарре. Удвоил преимущество самарцев Сергей Бабкин на 85-й, а уже в компенсированное время Гамид Агаларов отыграл один мяч, установив окончательный результат на табло.