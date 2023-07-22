"Крылья Советов" в гостях обыграли "Ахмат" в первом туре РПЛ
Самарские "Крылья Советов" победили "Ахмат" в матче первого тура Российской премьер-лиги. Встреча состоялась в Грозном и завершилась со счётом 2:1.
На 13-й минуте первый точный удар нанёс форвард гостей Бенхамин Гарре. Удвоил преимущество самарцев Сергей Бабкин на 85-й, а уже в компенсированное время Гамид Агаларов отыграл один мяч, установив окончательный результат на табло.
Ранее Лайф рассказывал, что "Зенит" с победы над "Пари НН" начал защиту титула чемпиона России по футболу. В другой встрече дня ЦСКА неожиданно уступил "Уралу" в Екатеринбурге.
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