Премьеру Израиля Нетаньяху проведут операцию по установке кардиостимулятора

В коротком видеообращении Нетаньяху заявил, что установленное неделю назад мониторинговое устройство подало сигнал о необходимости кардиостимулятора. Нетаньяху пообещал завтра после полудня вернуться к исполнению своих обязанностей.

Напомним, в середине июля Нетаньяху был доставлен в больницу из-за обморока и болей в груди. Премьер Израиля прямо из госпиталя записал видеообращение, в котором заверил, что чувствует себя сейчас "очень хорошо", а также пояснил, что его нынешнему плохому самочувствию предшествовал выезд на озеро, где он находился без головного убора и воды.