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22 июля, 23:39

Премьеру Израиля Нетаньяху проведут операцию по установке кардиостимулятора

Премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в ночь на 23 июля прооперируют, чтобы установить кардиостимулятор. Об этом сообщает канцелярия премьер-министра.

"Сегодня ночью премьер-министр Биньямин Нетаньяху пройдёт операцию по имплантации кардиостимулятора в центре "Шеба" госпиталя "Тель ха-Шомер", отмечается в сообщении.

Нетаньяху выписали из госпиталя после вживления импланта в сердце

Нетаньяху выписали из госпиталя после вживления импланта в сердце

В коротком видеообращении Нетаньяху заявил, что установленное неделю назад мониторинговое устройство подало сигнал о необходимости кардиостимулятора. Нетаньяху пообещал завтра после полудня вернуться к исполнению своих обязанностей.

Напомним, в середине июля Нетаньяху был доставлен в больницу из-за обморока и болей в груди. Премьер Израиля прямо из госпиталя записал видеообращение, в котором заверил, что чувствует себя сейчас "очень хорошо", а также пояснил, что его нынешнему плохому самочувствию предшествовал выезд на озеро, где он находился без головного убора и воды.

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t.me / בנימין נתניהו

Юлия Коновалова
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