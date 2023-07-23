Премьеру Израиля Нетаньяху проведут операцию по установке кардиостимулятора
Премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в ночь на 23 июля прооперируют, чтобы установить кардиостимулятор. Об этом сообщает канцелярия премьер-министра.
"Сегодня ночью премьер-министр Биньямин Нетаньяху пройдёт операцию по имплантации кардиостимулятора в центре "Шеба" госпиталя "Тель ха-Шомер", — отмечается в сообщении.
В коротком видеообращении Нетаньяху заявил, что установленное неделю назад мониторинговое устройство подало сигнал о необходимости кардиостимулятора. Нетаньяху пообещал завтра после полудня вернуться к исполнению своих обязанностей.
Напомним, в середине июля Нетаньяху был доставлен в больницу из-за обморока и болей в груди. Премьер Израиля прямо из госпиталя записал видеообращение, в котором заверил, что чувствует себя сейчас "очень хорошо", а также пояснил, что его нынешнему плохому самочувствию предшествовал выезд на озеро, где он находился без головного убора и воды.
t.me / בנימין נתניהו