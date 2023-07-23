Найден предполагаемый организатор покушения на общественника Александра Талипова
SHOT: Покушение на общественника Талипова организовал задержанный агент ГУР
Задержанный в Крыму агент Главного управления разведки Минобороны Украины организовал покушение на общественника Александра Талипова. Об этом сообщает SHOT.
Речь о взрыве мопеда, специально припаркованного во дворе Талипова в Феодосии. Как отмечает телеграм-канал, ключевую роль в подготовке того покушения сыграл тот же человек, что сжёг машины журналиста Дмитрия Киселёва. Следователи выясняют, сам ли злоумышленник собирал взрывчатку и доставлял её или завербовал других диверсантов.
Напомним, 12 июля в Феодосии взорвался мопед во дворе блогера Александра Талипова. Выяснилось, что транспорт был заминирован. Обошлось без жертв, пострадали две женщины. А осенью прошлого года неизвестный поджёг автомобиль и гольф-кар, которые принадлежали Киселёву. Это случилось в ночь на 17 сентября в Коктебеле на улице Айвазовского.
Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва во дворе блогера Александра Талипова в Феодосии. Обложка © Telegram / "ТалипоV Online Z"