Найден предполагаемый организатор покушения на общественника Александра Талипова

Задержанный в Крыму агент Главного управления разведки Минобороны Украины организовал покушение на общественника Александра Талипова. Об этом сообщает SHOT.

Речь о взрыве мопеда, специально припаркованного во дворе Талипова в Феодосии. Как отмечает телеграм-канал, ключевую роль в подготовке того покушения сыграл тот же человек, что сжёг машины журналиста Дмитрия Киселёва. Следователи выясняют, сам ли злоумышленник собирал взрывчатку и доставлял её или завербовал других диверсантов.