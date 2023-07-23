Поджигатель машин Киселёва в Крыму оказался матёрым диверсантом
SHOT: Поджигатель машин Киселёва оказался ключевым агентом ГУР в Крыму
Сгоревший гольф-кар телеведущего Дмитрия Киселёва в Крыму. Обложка © SHOT
Мужчина, задержанный в Крыму за поджог автомобилей российского телеведущего Дмитрия Киселёва, является ключевым агентом Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины на полуострове. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.
По данным телеграм-канала, он давно был завербован спецслужбами Украины и организовывал, курировал и координировал атаки. Зачастую работал сам. Уточняется, что задержанный диверсант имеет прямое отношение ко вчерашней атаке на Красногвардейский район Крыма. Предварительно, он координировал украинские удары по нефтебазе и складу боеприпасов у села Октябрьское.
Кроме того, этот агент ГУР мог принимать участие в организации трёх последних взрывов на железной дороге: 27 июня — в Кировском районе, 21 июня — в Феодосии и 18 мая — в Симферопольском районе, у села Чистенькое, когда с рельсов сошло 11 грузовых вагонов.
Напомним, осенью прошлого года неизвестный поджёг автомобиль и гольф-кар, которые принадлежали телеведущему Дмитрию Киселёву. Всё произошло в ночь на 17 сентября в Коктебеле на улице Айвазовского. Тогда злоумышленник в бахилах, скрывшийся под капюшоном и медицинской маской, проник на территорию дома журналиста, поджёг Land Rover Defender и гольф-кар Italсar, после чего покинул место преступления. Сегодня стало известно, что диверсант задержан.
Накануне утром глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что дроны ВСУ попытались атаковать объекты в Красногвардейском районе. Позднее он заявил о детонации на складе боеприпасов в Крыму после атаки украинского дрона. Была объявлена эвакуация населения в радиусе пяти километров от эпицентра. На Крымской железной дороге приостанавливали движение. В результате инцидента четыре человека были госпитализированы.