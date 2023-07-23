Поджигатель машин Киселёва в Крыму оказался матёрым диверсантом

Мужчина, задержанный в Крыму за поджог автомобилей российского телеведущего Дмитрия Киселёва, является ключевым агентом Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины на полуострове. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, он давно был завербован спецслужбами Украины и организовывал, курировал и координировал атаки. Зачастую работал сам. Уточняется, что задержанный диверсант имеет прямое отношение ко вчерашней атаке на Красногвардейский район Крыма. Предварительно, он координировал украинские удары по нефтебазе и складу боеприпасов у села Октябрьское.