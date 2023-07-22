В Крыму врачи оказывают помощь эвакуированным после взрыва на складе жителям

Жителям Красногвардейского района Крыма, эвакуированным в пункты временного размещения из-за атаки украинского БПЛА, оказывается медицинская помощь. Об этом сообщает Минздрав РФ в телеграм-канале.

"Двенадцати жителям оказана медицинская помощь, четверо из них госпитализированы, всем остальным обратившимся медицинская помощь оказана амбулаторно", — информирует ведомство, уточняя, что задействованы бригады скорой помощи и сотрудники поликлиник района.