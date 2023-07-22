В Крыму врачи оказывают помощь эвакуированным после взрыва на складе жителям
Минздрав: Четверо жителей Крыма госпитализированы после взрыва на складе
Жителям Красногвардейского района Крыма, эвакуированным в пункты временного размещения из-за атаки украинского БПЛА, оказывается медицинская помощь. Об этом сообщает Минздрав РФ в телеграм-канале.
"Двенадцати жителям оказана медицинская помощь, четверо из них госпитализированы, всем остальным обратившимся медицинская помощь оказана амбулаторно", — информирует ведомство, уточняя, что задействованы бригады скорой помощи и сотрудники поликлиник района.
Координатором оказания медпомощи выступает Федеральный центр медицины катастроф Минздрава, выбраны стационары на случай возможной госпитализации.
Напомним, утром 22 июля Сергей Аксёнов сообщил, что дроны ВСУ попытались атаковать объекты в Красногвардейском районе Крыма. Позднее глава республики заявил о детонации на складе боеприпасов в Крыму после атаки украинского дрона. В регионе также проводится эвакуация населения в радиусе пяти километров от эпицентра. На Крымской железной дороге приостановлено движение.
t.me / Минздрав России