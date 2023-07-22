Крымский мост перекрыли второй раз за утро, водителей просят не паниковать
Движение машин по Крымскому мосту снова перекрыли спустя час после возобновления
Крымский мост. Фото © t.me / Аксёнов Z 82
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто спустя час после его возобновления. Информация появилась в телеграм-канале о ситуации на переезде без объяснения причин такого решения.
"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — обратились оперативные службы к водителям.
Ранее сегодня утром Аксёнов сообщил, что дроны ВСУ попытались атаковать объекты в Красногвардейском районе Крыма. Сотрудники МЧС и все профильные службы находятся на местах. Позднее глава республики сообщил о детонации на складе боеприпасов в Крыму после атаки украинского дрона. В регионе также проводится эвакуация населения в радиусе пяти километров от эпицентра. На Крымской железной дороге приостановлено движение.