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22 июля, 10:05

Крымский мост перекрыли второй раз за утро, водителей просят не паниковать

Движение машин по Крымскому мосту снова перекрыли спустя час после возобновления

<p>Крымский мост. Фото © t.me / <a href="https://t.me/Aksenov82/2152" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Аксёнов Z 82</a></p>

Крымский мост. Фото © t.me / Аксёнов Z 82

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто спустя час после его возобновления. Информация появилась в телеграм-канале о ситуации на переезде без объяснения причин такого решения.

"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — обратились оперативные службы к водителям.

Движение по Крымскому мосту восстановлено

Движение по Крымскому мосту восстановлено

Ранее сегодня утром Аксёнов сообщил, что дроны ВСУ попытались атаковать объекты в Красногвардейском районе Крыма. Сотрудники МЧС и все профильные службы находятся на местах. Позднее глава республики сообщил о детонации на складе боеприпасов в Крыму после атаки украинского дрона. В регионе также проводится эвакуация населения в радиусе пяти километров от эпицентра. На Крымской железной дороге приостановлено движение.

Андрей Бражников
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