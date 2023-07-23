В Иране представили новую версию ударного дрона "Шахед"

Корпус стражей исламской революции представил обновлённую версию беспилотника Shahed 149 Gaza. По данным IRNA, презентация состоялась на авиабазе КСИР в провинции Исфахан в Кашане.

Устройство оснащено новой системой шасси и точкой подвески. Кроме того, БПЛА может находиться в воздухе свыше 35 часов, за одну миссию он способен преодолеть семь тысяч километров. Беспилотник позволит иранским бойцам улучшить разведку.

Добавим, что Shahed 149 представили 21 мая 2021 года и назвали в честь сектора Газа. Тогда вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и радикальными группировками в палестинском анклаве, которые в течение 11 дней до этого наносили ракетные удары.