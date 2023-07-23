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23 июля, 12:22

В Иране представили новую версию ударного дрона "Шахед"

В Иране показали новую модель беспилотника Shahed 149 Gaza

<p>В Иране показали новую модель беспилотника Shahed 149 Gaza. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/IrnaEnglish/status/1683026260568489984/photo/3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">IRNA News Agency</a> / Iribnews</p>

В Иране показали новую модель беспилотника Shahed 149 Gaza. Обложка © Twitter / IRNA News Agency / Iribnews

Корпус стражей исламской революции представил обновлённую версию беспилотника Shahed 149 Gaza. По данным IRNA, презентация состоялась на авиабазе КСИР в провинции Исфахан в Кашане.

Устройство оснащено новой системой шасси и точкой подвески. Кроме того, БПЛА может находиться в воздухе свыше 35 часов, за одну миссию он способен преодолеть семь тысяч километров. Беспилотник позволит иранским бойцам улучшить разведку.

Добавим, что Shahed 149 представили 21 мая 2021 года и назвали в честь сектора Газа. Тогда вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и радикальными группировками в палестинском анклаве, которые в течение 11 дней до этого наносили ракетные удары.

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Ранее Лайф писал, что 6 июля 2023-го израильская армия нанесла удары по Ливану в ответ на запуск ракет, а накануне — по сектору Газа. Тогда удар был нанесён по подпольному предприятию по производству оружия.

Никита Осипов
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