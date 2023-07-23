На Украине задумались о соревнованиях с россиянами

На Украине рассматривают вариант с отказом от бойкота международных соревнований, в которых также представлены спортсмены из России. Как заявил президент Национального олимпийского комитета страны Вадим Гутцайт, атлетам из Незалежной необходимо участвовать во всех квалификационных турнирах на Олимпиаду в Париже.

"Если Россия и Белоруссия не будут официально приглашены на Олимпийские игры 2024 года, мы сейчас рассматриваем вопрос о возвращении наших спортсменов к квалификационным соревнованиям", — указал глава НОК Украины.

Гутцайт также добавил, что неприглашение РФ и Белоруссии на Олимпиаду не означает, что спортсмены из этих стран не могут соревноваться на Играх в Париже в нейтральном статусе.