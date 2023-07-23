На Украине задумались о соревнованиях с россиянами
Министр Гутцайт: На Украине обсуждают участие атлетов в турнирах с россиянами
На Украине рассматривают вариант с отказом от бойкота международных соревнований, в которых также представлены спортсмены из России. Как заявил президент Национального олимпийского комитета страны Вадим Гутцайт, атлетам из Незалежной необходимо участвовать во всех квалификационных турнирах на Олимпиаду в Париже.
"Если Россия и Белоруссия не будут официально приглашены на Олимпийские игры 2024 года, мы сейчас рассматриваем вопрос о возвращении наших спортсменов к квалификационным соревнованиям", — указал глава НОК Украины.
Гутцайт также добавил, что неприглашение РФ и Белоруссии на Олимпиаду не означает, что спортсмены из этих стран не могут соревноваться на Играх в Париже в нейтральном статусе.
Напомним, в апреле Министерство молодёжи и спорта Украины запретило спортсменам участвовать в соревнованиях, в которых также представлены атлеты из России и Белоруссии. Документ обязывает чиновников отзывать делегации из командировок, если украинцы выходят соревноваться с российскими и белорусскими коллегами. В случае если приказ будет нарушен, федерации по конкретному виду спорта грозит лишение статуса национальной. Глава МОК Томас Бах заявил, что не понимает решения Украины запретить своим спортсменам соревноваться с российскими и белорусскими. Он считает это санкциями против своих же сограждан.
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