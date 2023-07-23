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Регион
Опубликовано 23 июля 2023, 19:07
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Ферстаппен в седьмой раз подряд выиграл Гран-при "Формулы-1"

Нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен, действующий чемпион мира, победил на 12-м этапе чемпионата "Формулы-1" — Гран-при Венгрии — на автодроме "Хунгароринг". Таким образом, он выиграл седьмой Гран-при подряд, девятый в текущем сезоне.

Впрочем, Ферстаппен пока ещё не дотянулся до рекорда. Четырёхкратному чемпиону мира немцу Себастьяну Феттелю удавалось одержать девять побед подряд в 2013 году.

Что же касается сегодняшней гонки, второе место по её итогам — за британским гонщиком "Макларена" Ландо Норрисом, а третье — у мексиканца Серхио Переса из "Ред Булла". Следующий этап чемпионата пройдёт в Бельгии 28–30 июля.

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ТАСС / AP / Denes Erdos

Андрей Григорьев
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