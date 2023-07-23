Ферстаппен в седьмой раз подряд выиграл Гран-при "Формулы-1"
Нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен, действующий чемпион мира, победил на 12-м этапе чемпионата "Формулы-1" — Гран-при Венгрии — на автодроме "Хунгароринг". Таким образом, он выиграл седьмой Гран-при подряд, девятый в текущем сезоне.
Впрочем, Ферстаппен пока ещё не дотянулся до рекорда. Четырёхкратному чемпиону мира немцу Себастьяну Феттелю удавалось одержать девять побед подряд в 2013 году.
Что же касается сегодняшней гонки, второе место по её итогам — за британским гонщиком "Макларена" Ландо Норрисом, а третье — у мексиканца Серхио Переса из "Ред Булла". Следующий этап чемпионата пройдёт в Бельгии 28–30 июля.
Ранее звезда фильма "Дэдпул" Райан Рейнольдс, а также его коллеги Роб Макэлхенни и Майкл Б. Джордан купили 24-процентную долю в гоночной команде "Альпин", выступающей в "Формуле-1".
ТАСС / AP / Denes Erdos