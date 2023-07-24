Аксёнов заявил о возобновлении движения по автотрассе Джанкой – Симферополь
Движение по автомобильной трассе Джанкой – Симферополь в Крыму возобновлено. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксёнов, указав, что данное решение было принято после обследования специалистами Минобороны, МЧС и дорожных служб.
"После обследования специалистами Минобороны, МЧС и дорожных служб принято решение возобновить ранее приостановленное движение по автомобильной трассе Джанкой – Симферополь", — написал он в телеграм-канале.
Ранее глава полуострова Сергей Аксёнов заявлял, что в небе над Крымом было сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 украинских беспилотников. Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА повреждён частный дом в Кировском районе. Из-за ЧП на складе боеприпасов приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе. Также временно была перекрыта автотрасса Джанкой – Симферополь. В Минобороны позже заявили, что ВСУ пытались атаковать объекты в Крыму при помощи 17 беспилотников. Часть из них удалось подавить средствами РЭБ, другие были уничтожены силами ПВО.
ТАСС / Андрей Рубцов