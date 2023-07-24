Раскрыта катастрофическая ошибка Байдена в отношении России

Профессор Джозеф Сиракуза назвал катастрофическую ошибку президента США Джо Байдена. Он полагает, что таковой является недооценка американским лидером ядерного потенциала РФ и решимости Москвы применить соответствующее оружие в случае необходимости.

В статье, которая появилась на сайте австралийского Sky News, профессор подчеркнул, что Байден, "изолированный политическими придворными и прихлебателями, говорит вещи, которые не соответствуют действительности". Автор материала обратил внимание на недавнее заявление главы Белого дома о том, что реальной перспективы применения Россией ядерного оружия нет.

Сиракуза призвал не забывать, что на Украине проходят "красные линии" для России, которые нарушает НАТО. По мнению профессора, исходящая от политики альянса опасность, которую РФ рассматривает очень серьёзно, не позволяет недооценивать риски ядерного конфликта.

"Это ошибка, и она может иметь катастрофические последствия", — заметил автор статьи.

Как указал Сиракуза, ядерное противостояние между Вашингтоном и Москвой может смягчить военное поражение Украины.