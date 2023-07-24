Путин подписал закон о повышении срока пребывания в запасе на пять лет

Возраст пребывания в запасе для граждан, имеющих воинские звания ниже офицерских, повышается на пять лет. Соответствующий закон, который подписал в понедельник президент Владимир Путин, опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ коснётся носителей званий солдатов и матросов, сержантов и старшин, прапорщиков и мичманов. Предельный возраст для таких военнообязанных повышается в соответствии с разрядом, который, в свою очередь, зависит от возраста, звания и пола: с 35 до 40 лет (первый разряд);

с 45 до 50 лет (второй разряд);

с 50 до 55 лет (третий разряд).