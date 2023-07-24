Путин подписал закон о повышении срока пребывания в запасе на пять лет
Возраст пребывания в запасе для граждан, имеющих воинские звания ниже офицерских, повышается на пять лет. Соответствующий закон, который подписал в понедельник президент Владимир Путин, опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ коснётся носителей званий солдатов и матросов, сержантов и старшин, прапорщиков и мичманов. Предельный возраст для таких военнообязанных повышается в соответствии с разрядом, который, в свою очередь, зависит от возраста, звания и пола:
- с 35 до 40 лет (первый разряд);
- с 45 до 50 лет (второй разряд);
- с 50 до 55 лет (третий разряд).
Для имеющих воинские звания старших офицеров предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве увеличен до 65 лет, для младших офицеров — до 60 лет. При этом на уровне 70 лет сохраняется предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для граждан запаса, которые имеют звания высших офицеров.
Напомним, что Госдума приняла закон о повышении срока пребывания в запасе на пять лет 18 июля, а уже на следующий день документ был одобрен Советом Федерации.