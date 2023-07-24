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Регион
Опубликовано 24 июля 2023, 09:06
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МИД Китая выступил с заявлением после обстрела ВСУ российских военкоров

Спикер МИД Китая Мао Нин: Безопасность журналистов на Украине должна быть обеспечена

Китайский МИД потребовал обеспечить безопасность граждан и журналистов на Украине и призвал к соблюдению норм международного гуманитарного права для защиты безопасности гражданских лиц. Об этом заявил официальный представитель ведомства Мао Нин, комментируя обстрел украинскими войсками российских военкоров в Запорожской области.

Она напомнила, что ранее, когда Вашингтон объявил о поставке Киеву кассетных боеприпасов, Пекин предупреждал о последствиях их безответственного применения, которые могут легко вызвать гуманитарные проблемы.

"Мы призываем все соответствующие стороны эффективно соблюдать нормы международного гуманитарного права для защиты безопасности гражданских лиц, включая журналистов", — подчеркнула госпожа Мао Нин.

ВСУ впервые обстреляли ЛНР иностранными кассетными боеприпасами
ВСУ впервые обстреляли ЛНР иностранными кассетными боеприпасами

Ранее Лайф сообщал, что 22 июля под обстрел ВСУ в Запорожской области попала группа российских журналистов. Военкор РИА "Новости" Ростислав Журавлёв скончался при эвакуации от разрыва кассетного суббоеприпаса. Также оказались ранены фотокорреспондент Константин Михальчевский, корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Кассетные бомбы запрещены соответствующей конвенцией, которую ратифицировали 84 государства.

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Марина Калегина
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