МИД Китая выступил с заявлением после обстрела ВСУ российских военкоров
Спикер МИД Китая Мао Нин: Безопасность журналистов на Украине должна быть обеспечена
Китайский МИД потребовал обеспечить безопасность граждан и журналистов на Украине и призвал к соблюдению норм международного гуманитарного права для защиты безопасности гражданских лиц. Об этом заявил официальный представитель ведомства Мао Нин, комментируя обстрел украинскими войсками российских военкоров в Запорожской области.
Она напомнила, что ранее, когда Вашингтон объявил о поставке Киеву кассетных боеприпасов, Пекин предупреждал о последствиях их безответственного применения, которые могут легко вызвать гуманитарные проблемы.
"Мы призываем все соответствующие стороны эффективно соблюдать нормы международного гуманитарного права для защиты безопасности гражданских лиц, включая журналистов", — подчеркнула госпожа Мао Нин.
Ранее Лайф сообщал, что 22 июля под обстрел ВСУ в Запорожской области попала группа российских журналистов. Военкор РИА "Новости" Ростислав Журавлёв скончался при эвакуации от разрыва кассетного суббоеприпаса. Также оказались ранены фотокорреспондент Константин Михальчевский, корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Кассетные бомбы запрещены соответствующей конвенцией, которую ратифицировали 84 государства.