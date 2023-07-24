МИД Китая выступил с заявлением после обстрела ВСУ российских военкоров

Китайский МИД потребовал обеспечить безопасность граждан и журналистов на Украине и призвал к соблюдению норм международного гуманитарного права для защиты безопасности гражданских лиц. Об этом заявил официальный представитель ведомства Мао Нин, комментируя обстрел украинскими войсками российских военкоров в Запорожской области.

Она напомнила, что ранее, когда Вашингтон объявил о поставке Киеву кассетных боеприпасов, Пекин предупреждал о последствиях их безответственного применения, которые могут легко вызвать гуманитарные проблемы.